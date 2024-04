Român revoltat de regulile din supermarket: "Nu-mi place să plătesc chestii și să le arunc și mai ocupă și mult spațiu"

Mulți clienți ai supermarketurilor au unele nemulțumiri când vine vorba de cumpărături, cele comune fiind legate de prețurile mari.

Unii au exigențe aparte și își fac singuri dreptate, când pot. Este cazul relatat de un român în mediul online. Acesta crede că nu e normal să plătească și frunzele atunci când cumpără ananas, deoarece sunt mari și nu pot fi mâncate. Ca atare, le rupe înainte să cântărească fructul.

"Dilema cu ananasul"

"Am fost acum la Lidl și printre altele mi-am cumpărat și un ananas și i-am rupt frunzele alea, că eu am nevoie de fruct, nu de frunze. Așa am făcut toată viața mea, n-am avut niciodată probleme. Și după ce mi-am terminat de scanat produsele îmi zice că nu trebuia să rup frunzele, că fur magazinul. Am luat coada și am cântărit-o și pe aia și am mai platit 2 lei pe aia.

Întrebarea mea e: e corect așa?

Eu plătesc fructul, nu frunzele, mie mi se pare corect, ce mare chestie că le-am lăsat frunzele acolo? Nu e de bani propriu zis, e de principiu, că nu-mi place sa plătesc chestii și să le arunc și mai ocupa și mult spațiu frunzele alea.

Voi ce părere aveți? Sunt un infractor, dă faliment Lidl din cauza mea?", a scris acesta pe Reddit.

Ads

"Cartofii îi cumperi cu tot cu coajă sau deja curățați?"

Cei care au comentat nu îi împărtășesc opiniile și l-au ironizat. Cineva a făcut o întreagă listă cu sugestii.

"Am văzut odată un nenea care a stat să curețe o conopidă de frunze, ca să nu "tragă" degeaba la cântar. Țeapă! Conopidă era la bucată, nu la kilogram."

"Eu zic să nu te oprești aici, uite ce mai poți cumpăra:

pulpele/aripile de pui fără oase

peștele fără oase (îl filetezi pe loc)

cireșele fără sâmburi

nucile fără coajă

pepenele fără coajă și sâmburi

strugurii fără ciorchine și sâmburi

căpșunile fără semințe și frunze

merele/perele fără coajă, sâmburi și codițe"

"Cartofii îi cumperi cu tot cu coajă sau deja curățați? Sau portocalele, sau avocado, etc....

Data viitoare ia-ți o foarfeca și tunde o parte din frunzele ananasului "

"Decojeșți și bananele înainte să le plătești?"

"De ce nu l-ai curățat de tot?"

"Totuși de ce nu l-ai curățat de tot? Până la urmă mănânci doar miezul "

"Este important să respecți politica magazinului și regulile acestuia."

"Nu e nicio dilema aici. Se numește 'nesimțire' ce faci tu. Produsul se vinde cum e în magazin. Ce absurd și penibil ești dacă ție chiar ți se pare ok să faci așa. "