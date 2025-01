Ce produse cumpără românii din supermarketuri. Sistemul "pipi" și ”fefo” în funcție de care sunt aranjate la raft

Modul în care românii găsesc produsele aranjate la raft în supermarketuri este reglementat de două principii comerciale, FIFO și FEFO. În România, primul dintre ele a fost poreclit „pipi”, acronim de la „primul intrat, primul ieșit”, care arată cum se pun produsele la raft pentru a evita uitarea celor care expiră.

Practicile comerciale aplicate atât de marile lanțuri de magazine, cât și de cel mai mic butic sunt cunoscute drept FIFO (first in, first out), adică primul produs intrat la livrare este și primul produs care ar trebui vândut.

În România, unii angajați folosesc chiar și acronimul „pipi”, de la „primul intrat este primul ieșit”, scrie romaniatv.net.

Un alt sistem, FEFO, (first expired, first out) face ca produsele cu termen mai scurt de expirare să ajungă în partea cea mai accesibilă a raftului, de obicei în primul rând.

FIFO și FEFO sunt respectate de magazine cu strictețe, în special la produsele perisabile, precum carnea și lactatele, unde cele nou venite se pun la raft numai în spatele celor deja prezente.

Pe baza FIFO și FEFO, produsele ajung uneori la raft chiar în cutiile în care au fost livrate, situate în spatele raftului.

Clienții care caută alimente cu termen de expirare mai lung sunt cei care preferă produsele din spatele raftului. Ei amestecă însă uneori produsele alimentare între ele, astfel că cele cu termen mai scurt de garanție pot dispărea din zona cea mai accesibilă a raftului.

Ads