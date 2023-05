O investigație Recorder a câștigat premiul "Superscrierea anului" în România VIDEO

Jurnaliștii Mihai Voinea și Cristian Delcea, coordonatorii redacției Recorder, vorbind pe scenă după încasarea marelui premiu FOTO Facebook/ Fundatia Friends for Friends

Fundația "Friends for Friends" a organizat în seara zilei de miercuri, 17 mai, gala Premiilor Superscrieri, ediția cu numărul 12.

În cadrul evenimentului au fost premiate cele mai bune producții jurnalistice realizate în România pe parcursul ultimului an, pe diverse categorii, printre care reportaj, investigație, TV&video jurnalism, fotojurnalism, presă locală, debut sau civic influencers.

Gala poate fi urmărită integral în linkul de mai jos:

Lista integrală a premiilor poate fi consultată pe pagina de Facebook a Fundației Friends for Friends.

Marele premiu al ediției din 2023, marcat cu titulatura "Superscrierea anului", a revenit jurnaliștilor Victor Ilie, Mihai Voinea și Cristian Delcea (Recorder), pentru materialul "Prețul tăcerii. O investigație în contabilitatea presei de partid".

Investigația video a fost publicată în septembrie 2022 și a adunat până acum pe YouTube în jur de 1 milion de accesări.

Ancheta vizează sistemul prin care partidele politice aflate la putere finanțează mare parte din presa din România prin mecanisme ascunse.

"La capătul a câteva luni de documentare, am decriptat circuitul banilor și am cerut explicații de la trusturile de presă și de la politicienii care le finanțează. Am încercat să explicăm unul dintre cele mai grave fenomene cu care se confruntă societatea românească: cum au ajuns partidele să cumpere presa cu banii noștri", arată coordonatorii Recorder în prezentarea investigației video.