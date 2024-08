Singurul supliment pe care merită să-l iei pentru arderea grăsimilor și creșterea masei musculare, conform științei

Dacă te gândești să achiziționezi un singur supliment pentru a obține mai rapid rezultate, a pierde grăsimea eficient și a-ți îmbunătăți sănătatea, dovezile actuale sugerează că creatina oferă cel mai bun raport calitate-preț.

Creatina, folosită de multă vreme atât în sport, în general, cât mai ales în culturism, este o combinație de aminoacizi ce oferă energie mușchilor. Corpul nostru produce în mod natural o parte din creatină, iar o mică cantitate poate fi obținută și din alimente precum carnea și peștele.

Este, de asemenea, unul dintre cele mai cercetate suplimente de fitness, iar studiu după studiu sugerează că poate oferi un impuls pentru performanță, mai multă forță și câștiguri musculare și chiar un creier mai sănătos.

Creatina nu este nouă - s-a impus ca supliment în anii '90 datorită olimpicilor care o recomandau pentru competițiile atletice de elită.

Dar cererea a explodat în ultimii câțiva ani și este considerat un aliment de bază, astfel încât amatorii de gimnastică au fost dispuși să plătească un preț dublu în timpul penuriei post-pandemice.

Ads

Și nu este vorba doar de consumatori; oamenii de știință sunt de acord. În această vară, au apărut și mai multe date științifice, care susțin beneficiile creatinei pentru construirea mușchilor și arderea grăsimilor, iar efectele secundare sunt minime.

Având în vedere toate dovezile și prețul relativ scăzut al creatinei, experții o recomandă în mod constant ca supliment de bază în sala de sport. Iată de ce ați putea dori să o încercați, dacă nu ați făcut-o deja.

Conform unui studiu publicat la 23 iulie în The Journal of Strength and Conditioning Research, cele mai recente descoperiri privind creatina sugerează că aceasta are un beneficiu modest atât pentru dezvoltarea musculară, cât și pentru pierderea de grăsime.

Cercetătorii de la Universitatea din New South Wales au concluzionat, pe baza datelor existente, că utilizatorii de creatină obțin un plus de 2,4 kilograme de mușchi slab și pierd cu aproape 1,5 kilograme mai multă grăsime decât persoanele care nu iau suplimente.

Ads

Cercetările anterioare extinse susțin concluzia că creatina este legată de beneficii care, deși mici, pot fi semnificative.

Funcționează prin furnizarea de combustibil suplimentar pentru țesutul muscular, alimentând mai multă muncă în sala de gimnastică pentru câștiguri mai bune sau arderea mai rapidă a grăsimilor și poate fi, de asemenea, stocată în creier pentru a proteja sănătatea cognitivă conform cercetărilor recente.

În contrast, alte suplimente de top pentru fitness au dovezi mai contradictorii când vine vorba de creșterea masei musculare și arderea grăsimilor. Pot fi utile, dar doar în anumite contexte specifice.

Pre-workout-urile sunt foarte populare. Cercetătorii avertizează că ingredientele acestora diferă mult de la un produs la altul. Nu se specifică întotdeauna ce conțin și se bazează în principal pe cofeină pentru efecte.

BCAA sunt aminoacizi care ajută țesutul muscular să se recupereze și să devină mai puternic. Există dovezi contradictorii că suplimentarea lor ajută, deoarece probabil că obțineți deja suficienți aminoacizi prin alimente.

Ads

Shake-urile și pulberile proteice sunt în principal o sursă convenabilă de nutriție pe care ați putea-o obține altfel prin alimente - conform unui nutriționist, nu conțin nimic suplimentar care să îți îmbunătățească rezultatele.

Alte suplimente sunt mai puțin bazate pe dovezi, mai puțin fiabile și pot prezenta mai multe riscuri, în special atunci când sunt cumpărate online prin intermediul site-urilor de pe piața gri.

Singurul supliment care se apropie de creatină în ceea ce privește beneficiile pe scară largă și cercetările aprofundate este cofeina. În timp ce cofeina poate stimula antrenamentele și este relativ sigură în doze moderate, aceasta poate avea efecte secundare grave în cantități mari, astfel încât este mai bine să beți o cafea decât un supliment concentrat.

Cel mai bun tip de creatină de ales pentru câștiguri musculare și pierderea grăsimilor

Nu toată creatina de pe piață este la fel. Cea mai bine documentată formă este creatina monohidrat, care are suficiente dovezi în spate încât nutriționiștii sportivi o consideră fiabil de eficientă și sigură. Pot apărea efecte secundare ușoare, cum ar fi tulburările digestive, dar acestea tind să fie temporare și legate în principal de doze mai mari.

Ads

Creatina monohidrat tinde să fie cea mai ieftină formă, mai ales dacă o cumpărați pură în loc să o combinați în amestecuri complicate de pre- sau post-antrenament.

Totuși, în ciuda tuturor beneficiilor potențiale ale creatinei, aceasta nu este un panaceu. Niciun supliment, oricât de bine documentat ar fi, nu poate egala beneficiile unui stil de viață sănătos, cum ar fi alimentația, somnul și exercițiile fizice constante. Antrenorii recomandă să începeți cu obiceiuri valoroase precum acestea înainte de a încerca suplimente.

Odată ce vă respectați rutina de gimnastică și dieta, creatina ar putea fi exact ceea ce trebuie pentru a vă oferi un plus de rutină, scrie Business Insider.

Ads