Unele dintre cele mai populare suplimente alimentare, pline de plumb. „O singură porție conținea între 1.200% și 1.600% din nivelul de siguranță”

Proteina pudră și shake-urile populare pe piață conțin niveluri îngrijorătoare de plumb, potrivit unei investigații recente. Testele efectuate pe 23 de produse au arătat că peste două treimi dintre acestea conțin mai mult plumb într-o singură porție decât este considerat sigur pentru consum zilnic.

„Este îngrijorător că aceste rezultate sunt chiar mai rele decât ultima dată când am testat”, spune Tunde Akinleye, chimist și cercetător în siguranța alimentară la Consumer Reports, care a coordonat proiectul de testare.

„De data aceasta, pe lângă faptul că nivelul mediu de plumb este mai mare decât cel pe care l-am găsit acum 15 ani, au fost și mai puține produse cu cantități nedetectabile. Produsele extreme au avut, de asemenea, valori mult mai ridicate”, spune acesta.

Majoritatea produselor pe bază de plante testate de CR au prezentat niveluri crescute de plumb. Două dintre acestea conțineau atât de mult plumb încât experții CR recomandă evitarea completă a consumului. O singură porție din aceste pudre conținea între 1.200% și 1.600% din nivelul de siguranță stabilit de CR pentru plumb, care este de 0,5 micrograme pe zi. Alte două produse aveau între 400% și 600% din acest nivel per porție zilnică, iar experții recomandă limitarea consumului acestora la o dată pe săptămână.

Nivelurile de plumb în produsele vegetale au fost, în medie, de nouă ori mai mari decât în cele pe bază de proteine din zer și de două ori mai mari decât în produsele pe bază de carne de vită.

Suplimentele proteice lactate au avut, în general, cele mai mici niveluri de plumb, dar jumătate dintre produsele testate de CR aveau totuși suficiente cantități de contaminare pentru ca experții să recomande evitarea consumului zilnic.

„Nu există motiv de panică dacă ai folosit oricare dintre produsele testate sau dacă iei suplimente proteice în general. Multe dintre aceste pudre pot fi consumate ocazional, iar chiar și cele cu cele mai mari niveluri de plumb sunt mult sub concentrația necesară pentru a provoca efecte imediate asupra sănătății”, mai explică Akinleye.

El subliniază că majoritatea oamenilor nu au nevoie de suplimente proteice, întrucât dieta obișnuită furnizează deja suficientă proteină.

„Consumatorii presupun adesea că suplimentele aduc beneficii pentru sănătate fără riscuri”, spune Pieter Cohen, MD, profesor asociat la Harvard Medical School. „Dar asta nu este adevărat.”

Akinleye recomandă persoanelor care folosesc frecvent suplimente proteice să reducă consumul.

Spre deosebire de medicamentele eliberate pe bază de rețetă sau fără prescripție, FDA nu verifică, nu aprobă și nu testează suplimentele precum pudrele proteice înainte de a fi puse pe piață.

De asemenea, legislația federală nu impune producătorilor de suplimente să demonstreze că produsele lor sunt sigure și nu există limite oficiale pentru cantitatea de metale grele pe care aceste produse o pot conține.

