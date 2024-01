”Nu risipiți bani pe biotină și colagen”. Cele mai bune sfaturi despre suplimente

De la multivitamine la suplimente pentru păr, piele și unghii, suplimentele continuă să crească în popularitate. Dar cât de eficiente sunt aceste capsule, pudre și băuturi?

Jurnaliștii de la cnbc.com au discutat cu medici, nutriționiști, dermatologi și alți specialiști despre cele mai populare suplimente pe care oamenii le cumpără și le adaugă la rutina lor, pentru a înțelege mai bine eficacitatea acestora.

Acestea sunt principalele concluzii ale unora dintre cei mai avizați experți în domeniu.

Suplimentele de biotină și colagen nu merită să fie cumpărate

Studiile arată că multe suplimente pentru păr, piele și unghii conțin mult mai multă biotină decât are nevoie corpul nostru. Consumul excesiv de biotină 'poate afecta rezultatele testelor pe care furnizorii de servicii medicale le-ar putea solicita, cum ar fi testele tiroidiene, testele cardiace și poate chiar testele de vitamina D', a declarat dr. Rebecca Hartman, profesor asistent de dermatologie la Harvard Medical School, pentru CNBC Make It în iulie.

Obținerea biotinei și colagenului în mod natural, printr-o dietă echilibrată, este mult mai bună și mai sigură pentru a obține aceste vitamine. Experții sugerează consumul de alimente bogate în biotină și colagen, cum ar fi fasolea și produsele lactate, în special gălbenușurile de ou.

Suplimentele de magneziu nu te vor ajuta să dormi mai bine

Cu excepția cazului în care ai o deficiență de magneziu sau nu obții suficient din dietă, suplimentele de magneziu nu te vor ajuta să adormi, conform lui Shelby Harris, psiholog clinic licențiat și director de sănătate a somnului la Sleepopolis.

De fapt, prea mult magneziu poate afecta negativ sănătatea și poate cauza efecte secundare precum neregularități ale bătăilor inimii sau probleme renale, a spus Harris în iulie. În loc să iei suplimente de magneziu, obține mineralele din dieta ta consumând alimente precum spanacul, untul de arahide și bananele.

Berberina poate ajuta la pierderea în greutate

La începutul acestui an, berberina era promovată ca 'Ozempicul naturii' pe TikTok. Compușii naturali, care se găsesc în mai multe plante, pot reduce nivelurile de zahăr din sânge și pot duce la pierderea în greutate, conform lui Neil Paulvin, medic de medicină regenerativă și de longevitate din New York.

Dar berberina nu este exact la fel cu Ozempicul când vine vorba de pierderea în greutate: 'Pacienții pierd poate două până la patru kilograme pe lună ca maxim, dacă nu chiar mai puțin', a spus Paulvin în iunie. 'Cu Ozempic, oamenii pierd între cinci și 12, uneori până la 16 kilograme pe lună.'

Nu toată lumea are nevoie să ia multivitamine

”Dacă mănânci alimentele potrivite și îți iei vitaminele din dietă, nu ai nevoie să iei multivitamine”, a declarat dr. Elizabeth Ko, internist și director medical al UCLA Health Integrative Medicine Collaborative, în noiembrie.

O dietă mediteraneenă bogată în fasole, cereale integrale, fructe proaspete și legume poate să te ajute să obții acei nutrienți. Veganii, vegetarienii, persoanele cu probleme de stomac sau cele cu deficiențe de nutrienți ar putea beneficia prin adăugarea unor multivitamine în regimul lor zilnic, a spus Ko.

Taurina trebuie testată pe oameni

Taurina este un aminoacid produs în mod natural de către oameni care este studiat pentru potențialele sale efecte anti-îmbătrânire. Deși taurina arată promițător, a fost dovedit doar că poate prelungi longevitatea la șoareci.

Totuși, încă nu se știe dacă există efecte secundare pe termen lung ale consumului de suplimente de taurină, a declarat Paulvin pentru CNBC Make It în august. 'Cel mai bun supliment anti-îmbătrânire este exercițiul fizic, în special exercițiile intense cu greutăți, de trei ori pe săptămână', a spus el. 'Optimizarea somnului și a ritmului circadian, de asemenea.'

Suplimentele de vitamina C și D nu sunt cea mai bună modalitate de a-ți întări imunitatea

Vitamina C și vitamina D pot ajuta la susținerea funcționării sistemului imunitar, dar există mai multe dovezi care susțin eficacitatea suplimentelor de vitamina D decât a celor de vitamina C. Totuși, aceste suplimente funcționează cel mai bine pentru persoanele cu deficiențe de vitamina C sau D, conform dr. Michael Ben-Aderet, specialist în boli infecțioase și director medical asociat al Epidemiologiei Spitalului la Cedars-Sinai Medical Center.

Pentru o persoană în general sănătoasă, Ben-Aderet a recomandat întărirea sistemului imunitar prin consumul unei diete sănătoase și echilibrate, exerciții fizice, prioritizarea somnului și menținerea vaccinărilor la zi.

Suplimentele de turmeric nu sunt eficiente fără un ingredient cheie

Ingredientul activ din turmeric, asociat cu beneficiile pentru sănătate pe care oamenii speră să le obțină, se numește curcumina. Dar majoritatea suplimentelor de turmeric au procente foarte mici de curcumină, în jur de două până la șase procente, a spus Ko în august.

'În cazul în care ai de ales între suplimentele de turmeric și cele de curcumină, aș opta pentru cele de curcumină', a declarat Ko. Combinați suplimentele de curcumină cu piper negru și grăsimi sănătoase precum iaurtul pentru a obține cele mai multe beneficii, a subliniat ea.

Ashwagandha este 'foarte eficientă' în reducerea stresului

Ashwagandha este un element de bază în medicina Ayurvedică și este folosit de mii de ani. Cele mai puternice beneficii dovedite ale folosirii plantei sunt pentru reducerea stresului și gestionarea anxietății, a afirmat dr. Meena Makhijani, medic specialist în medicină integrativă la UCLA Health și practician Ayurveda certificat.

Cu toate acestea, este bine să faci pauze din consumul de ashwagandha la fiecare 'trei luni sau așa', a spus Makhijani. 'Dacă este utilizată într-un mod adecvat, ar fi foarte benefică pentru majoritatea oamenilor [să facă pauze].'

Fii atent de unde cumperi suplimentele tale

Specialiștii au avertizat că suplimentele nu sunt strâns reglementate de către Administrația pentru Alimente și Medicamente.

Hartman a declarat pentru CNBC Make It că este important să-ți pui următoarele întrebări înainte de a lua orice supliment:

”Are cu adevărat ingredientele active pe care pretinde că le are? Ce dovezi susțin utilizarea acestei cantități specifice ale acestui produs anume? Este o companie de încredere de la care să cumperi acest produs specific? M-am consultat cu medicul înainte de a-l lua?".

