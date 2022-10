Imagini înregistrate la Washington surprind violența unei cetățence nemulțumite că un miting pro-Ucraina se desfășura în fața ambasadei Rusiei.

Filmarea ajunsă pe rețelele sociale sugerează că femeia a încercat să se amestece printre oamenii care au protestat ieri, 10 octombrie, în fața reprezentanței diplomatice a Moscovei în SUA.

În timp ce mulțimea scanda "Opriți-vă, nu mai bombardați Ucraina!", femeia le-a sugerat agenților de Poliție care au interceptat-o că protestul ar fi nepotrivit, în condițiile în care manifestanții s-ar afla pe teritoriu rusesc.

Oamenii responsabili cu securitatea i-au spus că ar fi mai bine să stea la distanță de manifestanți pentru a nu provoca incidente. În acel moment, femeia l-a scuipat în zona feței pe polițistul care se afla în fața ei.

În timp ce încercau s-o imobilizeze, suportera Rusiei a repetat gestul, către alt polițist. Forțele de ordine au culcat-o apoi cu fața la pământ și-au încătușat-o pe femeia recalcitrantă.

Russian supporters in action 🤢🤮

At the russian embassy in Washington, DC during the rally in support of #Ukraine today.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/YYu5cFCtmE