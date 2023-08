Frenezie în lumea investitorilor. Ar fi fost găsit ”Sfântul Graal” în materie de supraconductori

Săptămâna trecută, două lucrări ale unor cercetători sud-coreeni au făcut o afirmaţie extraordinară, care a stârnit o frenezie pe reţelele sociale şi a ridicat valoarea unor acţiuni în China şi Coreea de Sud: descoperirea unui supraconductor practic, care poate funcţiona la temperatura camerei, ceea ce de mult timp este considerat un adevărat „Sfânt Graal” pentru oamenii de ştiinţă din domeniu, relatează Reuters.

Superconductorii sunt materiale care permit curentului electric să circule fără rezistenţă, o proprietate care ar putea revoluţiona reţelele electrice în care energia se pierde în timpul transmiterii, şi ar putea determina, de asemenea, progrese revoluţionare în domenii precum cipurile pentru calculatoare, unde rezistenţa electrică acţionează ca o limită de viteză.

Cele două lucrări, care au apărut pe un site web folosit de oamenii de ştiinţă pentru a-şi împărtăşi cercetările înainte de revizuirea de către colegi şi publicarea lor oficială, i-au făcut pe cercetătorii din întreaga lume - inclusiv pe cei de la cel puţin două laboratoare naţionale din SUA şi trei universităţi chineze - să se uite mai atent la materialul propus.

Materialele supraconductoare există deja în aparatele RMN, de pildă, pentru imagistică medicală, şi în unele computere cuantice, dar îşi manifestă proprietăţile supraconductoare doar la temperaturi extrem de scăzute, ceea ce le face impracticabile pentru o utilizare pe scară largă.

Cercetătorii sud-coreeni au declarat săptămâna trecută că au găsit un supraconductor care funcţionează la temperatura camerei, ceea ce a fost considerat de mult timp un ideal pentru oamenii de ştiinţă din domeniu.

Cercetătorii au publicat, de asemenea, o reţetă de fabricare a materialului - denumit LK-99 - care presupune luarea unui mineral relativ comun, numit apatită de plumb, şi introducerea unui număr mic de atomi de cupru în acesta.

Ei au publicat două lucrări - o lucrare iniţială cu trei autori şi o a doua lucrare, mai detaliată, cu şase autori, care includea doar doi dintre autorii din prima lucrare. Niciunul dintre autorii contactaţi de Reuters nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Fizicienii intervievaţi de Reuters au declarat că vestea bună este că nu există nicio lege a fizicii care să spună că un supraconductor la temperatura camerei nu poate exista, iar materialul descris de echipa sud-coreeană este uşor de realizat, ceea ce înseamnă că alţi cercetători ar trebui să poată începe să obţină rezultate chiar din această săptămână.

Standardul de aur pentru dovada descoperirii este ca alte laboratoare să reproducă în mod fiabil rezultatele cercetătorilor sud-coreeni.

Cercetători de la cel puţin trei universităţi chineze au declarat în ultimele zile că au produs versiuni de LK-99 cu rezultate diferite. O echipă de la Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie din Huazhong a postat un videoclip care pretinde că arată materialul levitând deasupra unui magnet, ceea ce este important, deoarece adevăraţii supraconductori pot pluti deasupra unui magnet în orice orientare, fără a se roti ca o busolă.

NEW: Hyun-Tak Kim (writer of the 6 author LK-99 Superconductor paper) has provided the New York Times with a new video showing the levitating LK-99 sample. pic.twitter.com/Y3OwPhJlzP