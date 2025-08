Creștere alarmantă a numărului de adolescenți care ajung la spital cu supradoze de stupefiante. Care e vârsta celui mai tânăr consumator

Statisticile realizate la nivelul Secţiei de toxicologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Grigore Alexandrescu” din Bucureşti indică o creştere alarmantă a numărului de adolescenţi care ajung la spital cu intoxicaţii provocate de supradoze de stupefiante. Şeful Secţiei de toxicologie din acest spital, medicul Viorela Niţescu, afirmă că, anul acesta, numărul adolescenţilor intoxicaţi cu droguri care au ajuns la spital este cu 25% mai mare decât în primele şase luni ale anului trecut.

”În general, într-un an, la Spitalul «Grigore Alexandrescu» se internează între 1.000-1.200 de copii cu intoxicaţii. Dintre acestea, cam 10-15% sunt intoxicaţiile cu substanţe de abuz şi supradoze. În primele şase luni, de la 1 ianuarie până la 30 iunie, dintr-un total de 546 de copii cu intoxicaţii, 68 au fost adolescenţi cu supradoze şi cu intoxicaţii cu substanţe de abuz. Am observat, făcând o comparaţie cu anul precedent, o creştere a numărului pacienţilor şi observăm această creştere de la un an la altul.

Ne cam încurcă acum în statistici pandemia, în timpul căreia numărul celor care au ajuns în spitale a fost foarte mic, însă de atunci până acum numărul este constant în creştere. De exemplu, anul acesta, faţă de primele şase luni ale anului 2024, avem o creştere cu 25%. Mi se pare că este o creştere foarte mare”, a declarat, vineri seară, la emisiunea Medika Antidrog de la Medika Tv, medicul Viorela Niţescu, şeful Secţiei de toxicologie - terapie intensivă de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Grigore Alexandrescu” Bucureşti.

Ea a remarcat faptul că, de-a lungul anilor, a fost ”o creştere constantă, sensibil de la un an la altul” în ceea ce priveşte numărul adolescenţilor intoxicaţi cu droguri care ajung la spital, arătând că anul acesta ”este ceva mai mare faţă de ce era anterior”.

Potrivit medicului, copilul cu cea mai mică vârstă care a ajuns la spitalul din Bucureşti cu supradoză de droguri avea doar 11 ani.

”În statistica pe care am făcut-o recent şi care s-a întins pe şase ani, copilul cu vârsta cea mai mică a fost un băiat în vârstă de 11 ani, care era şi consumator şi care a venit cu supradoză”, a explicat medicul.

Spitalul ”Grigore Alexandrescu” asigură asistenţă medicală pentru copii cu intoxicaţii accidentale sau voluntare, cele din urmă reprezentând intoxicaţiile acute cu substanţe de abuz şi supradozele. La acest spital ajung, în general, pacienţi din Bucureşti, din sudul României şi pacienţii în stare gravă sau cu probleme deosebite din toată ţara.

