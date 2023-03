Cum a murit un bebeluș de supradoză într-un apartament închiriat prin Airbnb. Cazul a ajuns în instanță, cu acuzații grele

Prima lor vacanţă după Covid-19 s-a transformat într-un coşmar. În august 2021, un cuplu de francezi care locuia în Guadelupa a închiriat o casă în Palm Beach (Florida) prin serviciul Airbnb. Intenţionau să petreacă acolo o săptămână împreună cu cei cinci copii ai lor. Dar la câteva ore după sosirea lor, Enora, fetiţa lor în vârstă de 19 luni, nu s-a mai trezit din somn, relatează Le Figaro.

"Am descoperit că fiica noastră era moartă după ce se dusese la culcare", a povestit tatăl, Boris Lavenir, cu lacrimi în ochi, la TF1. Când au ajuns lângă pat, părinţii au descoperit că faţa copilului lor era vânătă şi că o spumă albă îi curgea de pe buze. Cuplul s-a grăbit să ceară ajutor, dar era prea târziu.

Autopsia efectuată de medicul legist şi un raport toxicologic independent arată că Enora a murit din cauza unei supradoze de fentanil, un drog de o sută de ori mai puternic decât morfina. "Am crezut că este vorba de moartea subită a copiilor", spune mama. În acel moment, "nu exista niciun motiv să ne gândim că pericolul ar putea fi în acea casă. Imediat după ce am citit (raportul), am intrat (pe internet) pentru a afla ce este fentanilul", povesteşte mama.

Puţin cunoscut în Franţa, fentanilul este deja un flagel în Statele Unite. Drogul este una dintre principalele cauze de deces pentru americanii cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani, potrivit Washington Post. O doză foarte mică este suficientă pentru a ucide un adult.

Deci, cum ar fi putut micuţa Enora să ingereze fentanil? La mai bine de un an şi jumătate de la tragedie, întrebarea rămâne fără răspuns. În casă nu a fost găsită nicio urmă de drog. Părinţii Enorei au anunţat că se vor adresa justiţiei. Ei îi dau în judecată pe gigantul din domeniul închirierilor Airbnb, pe proprietarul casei, pe administratorul de închirieri şi pe chiriaşul anterior, care găzduise o petrecere cu câteva zile înainte.

Familia susţine că fentanilul a fost lăsat undeva în casă de participanţii la acea petrecere şi reclamă faptul că locuinţa nu a fost curăţată. "De fapt, cineva pur şi simplu nu a curăţat casa cum trebuie", spune mama. Tatăl, la rândul său, spune că nu se poate termina totul aşa, pur şi simplu, şi trebuie să ştie ce s-a întâmplat.

Airbnb nu a depus încă un răspuns în instanţă, dar a declarat pentru Washington Post: "Gândurile noastre sunt alături de familia Lavenir şi de cei dragi pentru pierderea lor devastatoare". La rândul lor, proprietarul şi fostul chiriaş i-au acuzat pe părinţi de "neglijenţă" în răspunsurile lor către instanţă. Chiriaşul a adăugat că nu poate fi tras la răspundere pentru cele întâmplate.

Nimeni nu ştie cum a ajuns Enora să ingereze opioidului sintetic, care deja a devenit o mare problemă pentru Statele Unite. Agenţii federali spun că în 2022 au confiscat suficient fentanil pentru a ucide fiecare american, în condiţiile în care este nevoie de doar două miligrame pentru o doză mortală în cazul unui adult. Substanţa, care creează o dependenţă foarte mare, este de 50 de ori mai puternică decât heroina, fiind cea mai periculoasă ameninţare în materie de droguri cu care se confruntă SUA. Drogul este atât de puternic, încât o doză letală este suficient de mică pentru a încăpea pe vârful unui creion.

Anchetatorii nu au reuşit să găsească nicio dovadă a prezenţei fentanilului în casa de vacanţă închiriată de francezi. Poliţia i-a suspectat mai întâi pe părinţi, dar anchetatorii nu au găsit urme de droguri printre bunurile lor, iar Lydie şi Boris au fost testaţi negativ. Anchetatorii au încercat să-i interogheze pe chiriaşii anteriori, inclusiv pe cel care a recunoscut că a organizat o petrecere la care a existat cocaină. "În prezent, nu sunt în măsură să determin cum a ingerat copilul Enora Lavenir fentanilul", a scris un anchetator în ultimul raport. "Prin urmare, nu sunt în măsură să dezvolt o cauză probabilă pentru abuz sau neglijenţă care să fi condus la moartea Enorei. În prezent, modul de deces este catalogat ca fiind accidental", se arată în raportul citat de The Washington Post. Cazul este închis, în aşteptarea unor eventuale noi piste.

Cazurile fatale ale unor copii care au luat fentanil sunt totuşi rare în comparaţie cu ravagiile pe care drogul le face în cazul adulţilor, mai ales în rândul consumatorilor de droguri. Dar astfel de poveşti precum a Enorei au impulsionat activiştii, familiile şi aleşii să tragă un semnal de alarmă în privinţa pericolelor şi să facă presiuni pentru reforme şi măsuri.

Fentanilul a devenit una dintre principalele cauze de deces a americanilor cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani. Devine deja o epidemie care se agravează. Familiile a cel puţin 15 adolescenţi şi tineri adulţi au dat în judecată Snapchat din cauza vânzărilor online de droguri. Cu toate acestea, aceste cazuri sunt complicate de dificultatea de a găsi de unde provine fentanilul mortal. Cel mai probabil, cartelurile mexicane rămân principala sursă de aprovizionare a pieţei americane.

