A intrat în vigoare suprataxa vamală de 50% impusă de SUA produselor din India. Trump vrea ca New Delhi să renunțe la petrolul rusesc

Suprataxa aplicată de Statele Unite asupra produselor indiene importate, stabilită la 25% de la începutul lunii, a crescut miercuri, 27 august, la 50%, o modalitate prin care Donald Trump sancționează achizițiile de petrol rusesc de către India, relatează AFP.

Președintele american, care a zguduit comerțul mondial de la revenirea sa la Casa Albă, a anunțat această taxă punitivă la începutul lunii august, când s-a arătat iritat de refuzul Moscovei de a accepta un armistițiu în Ucraina. În ciuda primirii călduroase pe care i-a rezervat-o lui Vladimir Putin în Alaska, el a menținut această măsură care vizează să împiedice capacitatea Moscovei de a finanța războiul.

După China, India este principalul client al Rusiei pentru petrolul său. În 2024, importurile de petrol din Rusia au fost de 36% din importurile indiene în acest domeniu, față de doar 2% înainte de începerea războiului din Ucraina în 2022, potrivit datelor Ministerului Comerțului din India. Pentru New Delhi, această alegere este pragmatică: producția țărilor din Golf fiind destinată cu prioritate Europei, India a trebuit să se orienteze către alți furnizori după ce bătrânul continent a decis să renunțe la hidrocarburile rusești.

Cu toate acestea, noua taxă americană nu va viza o serie de produse, ceea ce reduce semnificativ domeniul său de aplicare, cum ar fi, de exemplu, iPhone-urile, a căror producție se realizează din ce în ce mai des în India. Dar și acestea ar urma să fie afectate de taxele vamale sectoriale, de până la 100%, pe care președintele american dorește să le impună treptat asupra semiconductorilor și produselor electronice.

Exportatorii indieni se tem de o scădere a comenzilor, de relocări și de pierderea locurilor de muncă, în condițiile în care Statele Unite sunt primul partener comercial al celei mai populate țări de pe planetă, care vinde acolo mărfuri în valoare de peste 87 de miliarde de dolari în fiecare an.

Marți, influenta Federație a Organizațiilor Exportatoare Indiene (FIEO) a subliniat că activitatea producătorilor de textile și a sectorului produselor din pește și fructe de mare era deja afectată, solicitând autorităților să acționeze împreună cu întreprinderile în fața „acestei faze de turbulențe”.

Un negociator mai dur decât se aștepta Trump

New Delhi își păstrează însă speranța unui acord comercial cu Washingtonul. Cu toate acestea, acest obiectiv poate fi dificil de atins, în special din cauza accesului la piața agricolă și lactată indiană, un subiect delicat ce afectează un bloc electoral important pentru premierul indian Narendra Modi. Discuțiile au început în februarie și au continuat de atunci, dar India se dovedește a fi un „negociator mult mai dur” decât se aștepta, a recunoscut Donald Trump.

De la revenirea sa la putere, în ianuarie, președintele american a introdus, în mai multe etape, noi suprataxe asupra produselor din întreaga lume care intră în Statele Unite, care se situează acum, în medie, la cel mai înalt nivel de la începutul anilor 1910, cu excepția câtorva săptămâni din 2025, potrivit OMC și FMI.

Pentru a limita efectele taxelor americane care vizează țara sa, în discursul de aniversare a independenței, pe 15 august, prim-ministrul indian Narendra Modi a asigurat că va „ușura povara fiscală a cetățeanului obișnuit”.

Consolidarea pieței interne ar putea fi esențială pentru economia indiană, în condițiile în care economiștii estimează că, fără un acord între Washington și New Delhi, taxele vamale ar putea reduce creșterea economică a Indiei sub pragul de 6%.

La sfârșitul lunii iulie, Fondul Monetar Internațional (FMI) anticipa o creștere de 6,4% a economiei indiene în 2025.

Între timp, New Delhi a început să se apropie de Beijing, în condițiile în care relațiile dintre cele două puteri asiatice s-au deteriorat puternic după un conflict sângeros în Himalaya între soldații celor două țări în 2020.

