Mii de români au fost urmăriți, în baza unor mandate de supraveghere cerute de serviciile de informații, în perioada alegerilor prezidențiale din 2024 și 2025

Autor: Daniel Groza
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 08:22
România a emis, în mai puțin de un an, 2.843 de mandate de securitate națională – cele mai intruzive instrumente legale de supraveghere – fără ca vreuna dintre cereri să fie respinsă de Parchetul General sau de Curtea Supremă. Datele oficiale arată că, din noiembrie 2024 până în septembrie 2025, zeci de mii de persoane ar fi putut fi urmărite pas cu pas, în numele „siguranței naționale”, într-un sistem lipsit de orice filtru real de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale.

La nivelul ultimilor 3 ani, cifrele date de ÎCCJ sunt și mai înfiorătoare: 8603 mandate de supraveghere au fost emise de judecătorii specializați ai ÎCCJ pe vremea fostei șefe a Curții Supreme – Corina Corbu, ultimii 2 ani de mandat al lui Klaus Iohannis, interimatul lui Ilie Bolojan la Palatul Cotroceni și începutul mandatului de președinte al României al lui Nicușor Dan, arată Gândul.ro.

Mandatele au fost emise la cererea structurilor de informații, au fost aprobate de Procurorul General al României și de Curtea Supremă de Justiție din România. Nicio solicitare nu a fost respinsă nici de Parchet, nici de judecătorii ÎCCJ.

Date puse la dispoziția Gândul de către Parchetul General și Curtea Supremă de Justiție, în baza legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile publice arată că din ziua alegerilor prezidențiale „cu surprize” – din data de 24 noiembrie 2024, și până pe 16 septembrie 2025, ziua trimiterii în judecată a dosarului „Georgescu” în care s-ar fi pus în pericol ordinea constituțională a statului român – statul român a pus în executare nu mai puțin de 2843 mandate de securitate națională.

Mandatul de securitate națională (MSN) înseamnă, potrivit legii: interceptarea și înregistrarea comunicațiilor respectivelor persoane și a celor cu care intră în contact; căutare de informații oriunde acestea se află, ridicare și repunere la loc a unor obiecte, inclusiv în spații private; instalare de tehnică de interceptare; filaj, localizare, urmărire prin GPS; interceptare de trimiteri poștale, extragere de informații; obținerea de informații privind tranzacțiile financiare.

