Românul care vrea să transforme o șură uriașă în spațiu de locuit: "Vă felicit pentru idee, mi se pare minunată" FOTO

Mulți români au cumpărat în ultimii ani o casă la țară sau au ridicat construcția de la zero. Unii au preferat să recondiționeze case vechi, iar alții au proiecte inedite. Este cazul unui român care și-a propus să transforme o șură uriașă în spațiu de locuit, după cum a scris într-o postare pe Facebook.

"Sunt în proces de restaurare a unei suri cu idea de a o transforma în spațiu de locuit. Planul este ca încălzirea să fie făcută cu un termo-șemineu. Întrebarea mea este următoarea: ce recomandați să construiesc, un horn clasic din cărămidă, scos prin acoperiș, sau să scot prin lateral un horn de inox cum sunt cele mai noi acum, pe piață? Ce ar fi mai bun ca și randament? Menționez că șura este foarte înaltă, căpriorii fiind de 7 metri lungime. Mulțumesc anticipat pentru răspunsuri", a scris acesta pe grupul Mutat la țară- viața fără ceas.

"Vă transformați în fochist"

În comentarii, acesta a fost felicitat pentru idee și a primit sfaturi de la membrii grupului.

"Cu termo-șemineul vă transformați în fochist. Șemineu simplu pentru frumusețe plus o centrală cu gazeificare!"

"Nu sunt gaze în localitate. Decizia este luată, semnul de întrebare stă doar asupra tipului de evacuare", a precizat autorul postării.

"Cea mai bună decizie, cumperi și un pufer și nu mai ești fochist. Din câte știu, hornul trebuie să depășească creasta clădirii. Cred că este mai ieftin cu cărămidă."

"Avem și noi termo-șemineu. Abia aștept să scap de el, nu are eficiență, în plus m-am săturat de băgat în foc, de cenușă, de praf. E frumos, dar nu este practic. Nici noi nu avem gaze, dar pentru iarna viitoare vrem altceva. Trei ani de termo-șemineu mi-au ajuns. În privința coșului, avem coș la casă, dar nu a dat randament la termosemineu, soțul a pus coș pe afară, din inox, foarte înalt.

"Vă trebuie fundație"

"Pentru un coș de cărămidă înalt, vă trebuie fundație și ancorare. Eu aș pune coș termoizolant scos în sus prin acoperiș, cât mai în mijloc, pentru eficiență. Poate fi lăsat așa sau îmbrăcat în gips carton/ placat cu ce doriți. Atenție, să faceți un jug acolo unde străpunge acoperișul și să aveți o distanță de minimum 10 cm între elementele de lemn și coș, în care băgați o cutie confecționată din plăci de silicat, ca să va puteți face hidroizolarea pe lângă coș la acoperiș (pentru că nu sunt soluții pe rotund)."

"Un horn din cărămidă în interiorul căruia să aveți coșul de fum izolat din inox. O să creați un ax vertical foarte frumos în interior, amplificând importanța șemineului, sufletul casei, și nu o să distrugeți imaginea exterioară cu un coș de fum vizibil din inox. Dar nu cred că va ajunge pentru încălzire doar un termosemineu. V-ar trebui și un sistem de încălzire în pardoseală, mai ales dacă lăsați volumul șurii așa cum este acum și nu reduceți înălțimea, chiar și parțial cu un nivel intermediar la nivelul grinzilor."

"Noi avem la casă de la țară termo-șemineu cu horn clasic, construit din ceva cărămidă specială și totul funcționează perfect. E pus în mijlocul casei, așa că nu puteam pune horn din ăla pe lângă casă.

Ce va sfătuiesc eu, să puneți calorifere suficient de mari, noi a trebuit să suplimentăm caloriferele după prima iarnă."

"Atenție la coșurile de inox"

"Recent am luat parte la o renovare asemănătoare. Va felicit pentru idee, chiar dacă este mai costisitor. Revin la subiect, hornul construit în interior din cărămidă dedicată oferă pe lângă un design aparte și o căldură suplimentară. Sper să fie cu folos."

"Atenție la coșurile de inox, anul trecut am avut incendiu de la coș, am făcut unul din elemente prefabricate din beton și ceramică pe interior, cu izolație din vată bazaltică (SHIDEL), incendiul s-a datorat trăsnetului."

"Mie personal îmi place șemineul construit pe interior, se vede frumos și vă dă și căldură."

"Noi avem o căsuță tradiționala din bârne de stejar, acoperită cu șindrilă. Am chemat un specialist care să ne consilieze. Voiam să punem un coș din inox, fiindcă e mai ușor și nu necesită fundație. Specialistul însă ne-a recomandat un coș de cărămidă, fiindcă este mult mai fiabil (cel din inox are 15 ani garanție parcă). Dar da, necesită fundație și ancorare. Dacă e la interior, recuperați o parte din căldură.

La noi era destul de complicat din cauza podului foarte înalt (de vreo 5m), la care se adaugă elevația, pereții casei plus un metru deasupra coamei. Din fericire (dar și din păcate), am renunțat la sobă fiindcă ne-am tras gaz metan și am pus centrală. Ar fi fost tare plăcut să stăm iarna la gură sobei."