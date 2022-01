Curg surprizele la debut de an în tenisul feminin. A treia jucătoare din Top 10 eliminată prematur în Australia!

Tenismena Maria Sakkari din Grecia (locul 7 WTA) a părăsit turneul WTA 500 de la Adelaide în turul secund, sporind astfel lista surprizelor majore din circuitul feminin la începutul anului 2022.

Favorită numărul 3, Maria Sakkari a fost învinsă de americanca Shelby Rogers (40 WTA), în trei seturi, scor 6-7, 6-2, 4-6. Jucătoarea elenă s-a prezentat în Australia după un an 2021 de senzație, în care a reușit să pătrundă în premieră în Top 10 mondial.

Eliminarea Mariei Sakkari vine după ce alte două jucătoare din Top 10, Paula Badosa (locul 8) și Aryna Sabalenka (locul 2) au părăsit prematur competiția de la Adelaide.

The upsets keep on coming in Adelaide 😲

