Surpriză colosală la ATP Tokyo. Principalul favorit a condus cu 6-0 și cu 5-2 în setul decisiv

Jucătorul american de tenis Taylor Fritz (10 ATP, principal favorit) a fost eliminat surprinzător joi, în optimile de finală ale turneului ATP 500 de la Tokyo, dotat cu premii totale în valoare de 2.013.940 de dolari, după ce s-a înclinat în trei seturi, 0-6, 6-4, 7-6 (7/2), în faţa japonezului Shintaro Mochizuki (215 ATP).

Niponul s-a impus după o partidă de două ore şi va evolua în sferturi împotriva australianului Alexei Popyrin (41 ATP).

Taylor Fritz a pierdut meciul după ce a câștigat primul set cu 6-0 și după ce a condus cu 5-2 în decisiv.

Rezultate de joi:

Shintaro Mochizuki (Japonia) - Taylor Fritz (SUA/N.1) 0-6, 6-4, 7-6 (7/2)

Alexei Popyrin (Australia) - Cristian Garin (Chile) 4-6, 7-6 (7/3), 6-2

Alex De Minaur (Australia/N.4) - Diego Schwartzman (Argentina) 6-0, 7-5

Aslan Karaţev (Rusia) - Zhang Zhizhen (China) 6-3, 6-4.

HOMETOWN HERO 💪

Mochizuki pulls off an incredible comeback from 5-2 down in the 3rd to defeat Fritz 0-6 6-4 7-6!#kinoshitajotennis pic.twitter.com/l5KhFRvzA4