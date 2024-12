Foștii concurenți de la Survivor, Jador și Oana Ciocan, urmează să devină părinți. În câte luni este însărcinată fosta „Războinică”

Cine se gândea că o vizită medicală avea să se transforme în experiența vieții lor. Aceasta este și povestea lui Jador și a Oanei Ciocan, care s-au cunoscut în timpul pregătirilor pentru „Survivor România”. Acum, cei doi urmează să devină părinți.

Fostul concurent de la „Survivor România” „amenința” că o să aibă o familie cu Oana, pe care o consideră sufletul lui pereche.

„O să ne căsătorim, acum e o chestie serioasă. Vreau să îmi fac familie cu fata asta. Ne căsătorim a treia zi de Crăciun. Nu o să fac nuntă, o să mă duc la preot, o să mă cunune verișorii mei și o să mă duc la doamna primar. Nu ne-am despărțit, de fapt, niciodată. Nu ne-am certat foarte tare, a fost numai o strategie de marketing, așa cum mulți au și bănuit”, a spus Jador, în trecut, într-o emisiune la Kanal D.

Iată că Jador și Oana Ciocan se pregătesc acum să devină părinți. Fosta concurentă de la „Survivor România” din echipa „Războinicilor” se află în primul trimestru de sarcină și în doar câteva luni urmează să aducă pe lume primul lor moștenitor, anunță Cancan.

Vizita medicală care le-a schimbat viața

Oana Ciocan și Jador au fost concurenți în emisiunea "Survivor România All Stars" din 2023.

Oana Ciocan și Jador s-au cunoscut în cadrul vizitei medicale pentru emisiunea de supraviețuire "Survivor România". În timpul acestei vizite, Jador a fost impresionat de Oana, crezând inițial că ea este asistentă medicală. Când a aflat că și ea va participa la "Survivor", a fost surprins și plăcut impresionat. După întâlnirea lor inițială, Oana s-a mutat la Jador după doar o zi, aducându-și o parte din haine la el. Aceasta a marcat începutul unei relații rapide și intense între cei doi​.

Mai târziu, Jador a vorbit despre relația lor într-o emisiune TV, explicând cât de rapid s-au apropiat și cum s-au mutat împreună aproape imediat după ce s-au cunoscut. El a descris-o pe Oana ca fiind "o fată super", exprimându-și uimirea și recunoștința pentru faptul că o are alături​.

„M-au sunat colegii de la Survivor, mi-au zis să merg să fac analizele. Când veneam, eram ori beat, ori mâncat, ori nu dormeam, așa că am făcut vizita cu o parte din Războinici. Când am ajuns, îmi propusesem să nu beau rachiu deloc, să nu supăr. Când am ajuns, era Oana în fața mea. Credeam că e o asistentă, ceva. Nu, că vine și ea la Survivor. Când ne-am văzut, ea avea o față super îndrăgostită. A doua zi s-a mutat cu o parte din haine la mine. Eu știam că o să fie cu mine. E o fată super, nu merit așa fată bună. Dacă nu vine acasă într-o săptămână, hai două, sunt diliu. Pleacă, îți zic', spunea Jador, într-o emisiune de la PRO TV.

