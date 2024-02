Păreri de rău după dubla eliminare de la Survivor: „A plecat cea mai sexy”

Ediția de joi, 8 februarie, a show-ului de televiziune Survivor All Stars, a consemnat o dublă eliminare în tabăra Faimoșilor.

Astfel, pe lângă faptul că Elena Marin a pierdut duelul pentru eliminare cu Jador, părăsind competiția, Faimoșii au pierdut-o și pe Roxana Nemeș, care va părăsi Republica Dominicană din motive medicale.

„Sunt foarte emoționată, mă țin foarte tare ca să nu lăcrimez, pentru că am iubit experiența Survivor și am iubit experiența Survivor All Stars. A fost o onoare și o mândrie să fiu aici printre cei mai buni și vă mulțumesc din suflet tuturor. Mi-am promis mie și familiei mele că nu o să fac rabat la sănătate”, a spus Roxana Nemeș.

„A plecat cea mai sexy”, a comentat, cu păerere de rău, colegul de echipă Jador.