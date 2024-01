Prima eliminare de la Survivor All Stars. Cine părăsește competiția

Prima săptămână la Survivor All Stars a adus și prima eliminare, de la reality showul difuzat de Pro TV.

Andreea Tonciu a fost eliminată din echipa Faimoșilor, după ce a pierdut duelul cu Roxana Nemeș și părăsește competiția după doar o săptămână de la debut.

„Sunt foarte dezamăgită pentru că am promis acasă că o să stau 3-4 săptămâni. Dacă Dumnezeu așa a vrut, plec acasă. Survivor All Stars mi-a schimbat viața, n-am trăit în viața mea ce am trăit aici și pentru mine este o experiență unică. La mine este greu cu adaptatul deoarece eu am o viață în care fac ce vreau, când vreau.. Pentru mine a fost cel mai greu să dorm fără acoperiș și pat”, a spus Tonciu, după ce a aflat că va părăsi show-ul.