Eliminare așteptată la Survivor. Boala de care a suferit una dintre cele mai frumoase concurente: ”Se poate lua de pe orice”

Survivor All Stars, show-ul de supraviețuire de la Pro TV difuzat marți, miercuri și joi, de la 21.30, a consemnat a doua eliminare din concurs.

În prima săptămână, Andreea Tonciu din echipa Faimoșilor a părăsit competiția și s-a întors deja în țară. Doar că, surpriză, Andreea Tonciu a fost surprinsă la aeroportul din Frankfurt în compania unei alte concurente, Elena Ionescu, una dintre cele mai frumoase participante la Survivor All Stars.

Așa cum era de așteptat, Elena Ionescu a devenit oficial a doua concurentă eliminată de la Survivor All Stars.

Elena Ionescu, cea care a câștigat prima ediție a show-ului Survivor, în 2020, s-a confruntat în ultimii 10 ani cu o problemă medicală supărătoare, o acnee severă cauzată de un stafilococ care i-a lăsat și câteva semne pe față.

„M-am trezit cu nişte coşuri pe bărbie. Am zis că o fi de la machiaj. Am fost la dermatolog şi am aflat că am un stafilococ care poate fi luat de la machiaj, de pe perna unui hotel, se poate lua de pe orice.

Nu e o plăcere să vorbeşti despre o problemă de sănătate pe care o poate avea oricine. Am un program extrem de încărcat, stau mereu cu machiaj pe faţă şi atunci procesul de vindecare durează.

O să fac un fel de peeling, se face sub anestezie. Acum e bine, am rămas cu nişte semne pe care le voi rezolva cât de repede”, spunea Elena Ionescu în urmă cu ceva timp.