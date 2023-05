Cine sunt finaliștii Survivor România, care vor lupta diseară pentru premiul de 100.000 de euro

Unul dintre cele mai urmărite reality showuri din România a ajuns în ultima fază.

În marea finală Survivor România, care va avea loc astăzi, de la ora 20:30, la Pro TV, se vor lupta pentru marele trofeu de supravieţuitor şi premiul colosal, în valoare de 100.000 de euro, trei concurenţi: Carmen Grebenişan, Dan Ursa şi Andrei Krişan.

Aseară, din competiție a fost eliminată Alexandra Ciomag, care a spus la plecare: „Sunt foarte mândră și fericită că am ajuns până aici. Nu m-aș fi așteptat niciodată. Vă doresc mult succes și fie ca cel mai bun să câștige.”

„Pentru mine a fost cea mai frumoasă experiență. Țin minte că în camp am avut curaj să-mi spun punctul de vedere și am spus așa cum cred și cum simt eu. La primele trasee, aveam niște emoții enorme, dar m-au făcut să mă ambționez și mai tare. Doar în consiliu am aceleași emoții ca la început”, a mărturisit fosta războinică.

Câștigătorul Survivor România va primi 100.000 de euro.