Eliminare dramatică la Survivor România. Concurenții și-au spus cuvinte grele: „Ești un șarpe”

Luptă la limită, eliminare și o schimbare care va zgudui Survivor România! Miercuri, 12 aprilie, la PRO TV, competiția atinge un nou nivel, iar concurenții sunt puși în fața unor decizii care le vor schimba complet parcursul în joc.

Titanii au dominat jocul de imunitate din ediția trecută, forțând astfel ”Zeițele” să intre în temutul duel pentru imunitatea individuală. După o probă epuizantă, care a testat îndemânarea, concentrarea și rezistența psihică, Adina a reușit să-și adjudece colanul de imunitate, asigurându-și locul în competiție. Dar decizia ei din consiliu, din această seară, va inflama spiritele! Nominalizarea pe care o va face va stârni un val de furie, iar cel vizat îi transmite un mesaj acid: „Vreau să îți mulțumesc pentru nominalizarea asta, pentru că ești un șarpe!”. Pe cine va trimite Adina la eliminare aflăm în câteva ore, într-o nouă ediție Survivor România.

Eliminare la „Survivor România”

Printre tensiuni și strategii, un moment sfâșietor a cutremurat tabăra aseară. Cristian Marinescu a clacat emoțional, vorbind despre relația cu tatăl său și dorul de casă: “Îmi vine să plâng, mă doare, pentru că în fața televizoarelor este tatăl meu, care se uită la mine. Tot ce am făcut până la vârsta asta, am făcut pentru el, ca să fie mândru de mine. Am vrut să fiu sportiv de performanță, să fac handbal, dar nu am mai putut. Sunt profund dezamăgit, dar câteodată cred că sunt prea mândru de mine și ar trebui să fiu mai așezat un pic”.

Eliminarea din această seară este doar începutul! Survivor România intră într-o nouă etapă, iar ceea ce urmează va lua pe toată lumea prin surprindere. “Vreau să vă priviți colegii de trib pentru ultima oară din această postură. Este ultima oară când vedem această formulă a triburilor. Astăzi, membrii triburilor vor concura unii împotriva celorlalți, așa cum nu au mai făcut-o până acum”, anunță Daniel Pavel.

