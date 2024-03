Sportiva de la Survivor care a rămas însărcinată în liceu: ”Eram în lotul național. Prietenul meu, ce să zic, a fost o dragoste de aia prostească...”

Luptătoarea Ana Maria Pal (30 de ani) este una dintre concurentele de la Survivor All Stars, de la ProTV, ea ajungând mai târziu în Republica Dominicană, după eliminărilor altor participanți.

Luptătoare de lupte libere, MMA, kickboxing și wushu, Ana Maria Pal s-a născut într-o familie cu opt copii, însă doi dintre frați suferă de afecțiuni grave.

În cadrul emisiunii de miercuri, 20 martie, Ana Maria Pal a mărturisit că a rămas însărcinată în liceu, în clasa a XII-a și că nu a vrut să facă avort, copilul său având acum 11 ani.

„Când am născut, când am rămas gravidă, eu eram în lotul național de juniori la București. Prietenul meu, ce să zic, a fost o dragoste de aia prostească... Pentru că mama nu a avortat niciodată, nu am vrut să fac nici eu această greșeală. În primul rând, noi suntem catolici și nu vreau să mă simt cu conștiința pătată. Acum face 11 ani.

Eu am continuat după ce am născut. Pe mine nu mă ține un copil pe margine. După naștere, am urcat și pe podium, după jumătate de an. După a trebuit să fac operația de apendicită. Eu după o lună jumate am urcat pe podium”, a spus Ana Maria Pal.

”Dacă vă spun, inițial, voiam să mă fac vopsitor auto, pentru că tata e mecanic, frații mei, la fel, știu cum e cu mașinile. Am zis să urmez și eu același drum, știind că e o meserie bănoasă. Până când, profesorul de sport din sat m-a remarcat și mi-a zis să mă apuc de un sport. Țin minte cum zicea: ”Ce vrei să faci, Ană, să stai la coada vacii? Mergi și fă liceul, că o să–ți prindă bine în viață!””, a completat sportiva.

