Cine e concurenta de la Survivor eliminată de ”urgență”, din motive medicale. Despărțire cu lacrimi în ochi VIDEO

Angela Forero din echipa Războinicilor de la „Survivor România”, difuzat de Pro TV, a fost eliminată din competiţie din motive medicale. Ediţia de duminică seară a fost lider de audienţă cu aproape 2 milioane de telespectatori.

Deşi până acum confruntările au fost destul de echilibrate, lupta de duminică a arătat că în ciuda neînţelegerilor din tabără, Faimoşii luptă ca o echipă în timpul probelor. Astfel, jocul a fost câştigat cu 10 la 4, iar concurenţii s-au bucurat de gustările cu ton. Singurul care nu a putut profita a fost Cătălin Zmărăndescu care a trebuit să respecte pedeapsa primită în urma tensiunilor apărute săptămâna trecută contra celor din echipa Războinicilor.

Chemaţi de Daniel Pavel într-un consiliu de urgenţă, concurenţii au aflat că Angela Forero nu mai poate continua competiţia din cauza accidentării suferite.

„Până acum, deja mă consider o supravieţuitoare pentru că am stat în acele condiţii, în ciuda leziunii. Îmi pare foarte rău că din cauza unei accidentări trebuie să plec, aş fi vrut să lupt. Din păcate, am avut prea puţin timp să-mi demonstrez mie şi colegilor mei că pot”, a declarat cu lacrimi în ochi Angela Forero înainte de a-şi lua la revedere de la ceilalţi membri ai tribului Războinicilor.

Ediţia „Survivor România” a fost lider absolut de audienţă, în intervalul orar 19.58 - 23.01. În rândul publicului naţional, cu vârsta cuprinsă între 21 şi 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV avea 10.5 puncte de rating şi 27.0% cotă de piaţă, faţă de locul 2 care avea 4.8 puncte de audienţă şi 12.3% share. De-a lungul difuzării, aproape 2 milioane de românii au trăit cu sufletul la gură alături de concurenţi, iar în minutul de aur, la ora 21.55, peste 2,5 milioane de telespectatori erau în faţa televizoarelor.

Şi luni, după finalul emisiunii, pe VOYO, Zanni le aduce spectatorilor „Survivor: Extrashow!”.

