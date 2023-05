Concurenții de la Survivor care au refuzat să participe la marea finală

Survivor are miercuri marea finala FOTO facebook

A mai rămas o zi până la finala Survivor, care va avea loc miercuri, pe 24 mai, în urma căreia se va acorda și premiul de 100.000 de euro.

Pentru a-i susține în competiție pe ultimii concurenți rămași, foștii supraviețuitori, Ada, Bianca Patrichi, DOC, Gheboasa, Maria Lungu, Robert Moscalu, Kamara, Lucianna, Daria, Andrei Neagu, Codruța, Ionuț Iftimoaie, Alina Radi, Crina Abrudan, Alin Chirilă, Mihai Zmarandescu și Răzvan Danciu au plecat ieri în Republica Domincana.

Potrivit informațiilor apărute în mediul online, Vica Blochina, Maria Constantin și Sebastian Dobrincu au refuzat să plece în Dominicană pentru a lua parte în finală.

Aseară a fost eliminată din competiție Alexandra Porkolab, care a declarat: „Mă bucur că scap de emoții, că nu mai duceam. Vă zic sincer. Să stau cu nodul ăsta în stomac, cât țin traseele și consiliie. Nu mai puteam. Las în urmă multe amintiri frumoase, dar în același timp le iau și cu mine. Pe lângă asta, las în urmă o Alexandra - temătoare, fragilă, foarte sensibilă, așa cum auzeam adesea acasă. Plec de aici o mămică și o femeie hotărâtă, puternică și sigură pe ea. Cam asta a însemnat Survivor pentru mine: a fost visul meu încă de când stăteam cu pitica mea și o alăptam și mă uitam la televizor, încurajându-i pe cei din alte sezoane. Simțeam că o să fiu și eu aici. Dacă adesea am spus că nu sunt norocoasă..., am fost norocoasă de data asta. Mă bucur că am făcut parte din acest vis al meu, pentru că aveam nevoie să trăiesc lucrurile astea, aveam nevoie să devin bărbată. Sunt bucuroasă că mă duc acasă și îmi strâng copilul în brațe”.

Diseară se vor alege cei trei finaliști dintre Alexandra Ciomag (model), Andrei Krişan (antrenor personal), Dan Ursa (director zonal vânzări) şi Carmen Grebenişan (influencer).