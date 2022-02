Dezvăluire cutremurătoare la Survivor România: ”Mi-am pierdut fetița și iubitul!” Concurenta riscă eliminarea din concurs

Echipa Faimoşilor de la „Survivor România”, emisiune difuzată de Pro TV, a câştigat luni seară prima victorie în Jocul de Imunitate. Ediţia a fost urmărită de aproape 2 milioane de telespectatori.

Pentru prima dată ajunşi la proba pentru imunitatea individuală, Războinicii au înţeles că jocul este pe cont propriu în anumite momente şi au uitat de prietenii, fiind concentraţi să obţină şansa de a nominaliza pe cineva şi de a fi siguri pe locul lor în joc. Blaze şi Alexandra Duli au reuşit sâ câştige, aşa că seara a fost una liniştită pentru cei doi.

Ana Dobrovie, Relu Pănescu şi Ramona Crăciunescu sunt cei trei concurenţi care au fost votaţi de către colegii lor pentru eliminare. Dintre aceştia, cel sau cea care a obţinut cele mai puţine voturi de la cei de acasă va părăsi, în această seară, competiţia.

„Mă așteptam din partea Alexandrei să mă voteze. Am venit să arăt că sunt puternică, mă consider deja o supraviețuitoare. În urmă cu 4 ani am avut un accident urât în care mi-am pierdut fetița și iubitul.

Chiar dacă viața e grea și te bagă sub pământ, trebuie să tragi cu dinții ca să reușești. Îmi doresc să rămân în competiție, eu nu am arătat tot. Eu nu mă eliberez prin furie, atâta tot. Vreau să îi demonstrez fiului meu că are o mamă puternică.

Îmi doresc ca publicul de acasă să vadă dorința în mine de a merge mai departe. Pot și sunt puternică”, a declarat Ramona Crăciunescu.

