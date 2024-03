Ediția de joi, 29 februarie, a show-ului de televiziune Survivor All-Stars, difuzat de ProTV, a consemnat descalificarea manelistului Jador, din echipa Faimoșilor, din cauza faptului că a plecat fără voie din campul din Republica Dominicană, părăsindu-și coechipierii.

„Acest joc e iubit tocmai pentru că are rigori, are regulamente. Sunt sigur că mulți ați vrea să vă duceți departe. Dar ne opresc regulile de viață împreună. Pentru toate astea, pentru tot ce înseamnă ieșirea din afara regulilor, eu zic așa: în acest moment, tu, concurent Jador, la Survivor All Stars, vei părăsi competiția și vei fi descalificat. Sunt 1.000 de feluri în care poți părăsi competitia, desigur că acesta este cel mai dezonorant”, a afirmat Dan Pavel.

”Jador așa a spus: votați-mă pe mine, să plec eu acasă. Eu acuma plec acasă! Și zic: ”ce ai pățit, omule, te-ai sucit în halul ăsta? Ce s-a întâmplat cu tine?””, a dezvăluit apoi Cătălin Moroșanu.

”Nu mă interesează. Eu sunt Jador, plec când vreau eu”, a replicat Jador.

”Noi, echipa ne-am simțit, pe lângă faptul că am fost jigniți de la A la Z, am simțit că nu contăm”, a mai spus Moroșanu, care ulterior a pierdut duelul pentru eliminare cu Cătălin Zmărăndescu, urmând să plece și el acasă.