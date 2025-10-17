S-a schimbat televiziunea! Una dintre cele mai îndrăgite emisiuni pleacă de la Pro TV

Daniel Pavel prezentat „Survivor România”. FOTO: Facebook/Survivor România

Survivor, una dintre cele mai îndrăgite emisiuni de televiziune din România, difuzată până în acest an de Pro TV, s-a mutat la o altă televiziune.

Conform Paginademedia.ro, Antena 1 a anunţat achiziţionarea drepturilor pentru producţia şi difuzarea emisiunii, care va debuta în primăvara anului 2026.

„Prin achiziţionarea formatului Survivor, Antena 1 îşi consolidează poziţia de lider în producţiile de reality show pentru români. Survivor este o competiţie care inspiră, provoacă şi uneşte publicul prin poveşti autentice, momente de intensitate şi emoţie reală. Antena 1 îşi menţine astfel angajamentul de a aduce telespectatorilor divertisment la cel mai înalt nivel”, a declarat Mihai Ioniţă, CEO Antena.

Televiziunea a deschis deja înscrierile pentru concurenţii care vor face parte din prima ediţie produsă de Antena. Cei selectaţi vor fi izolaţi într-o locaţie exotică, unde vor trebui să supravieţuiască cu resurse limitate, să concureze în probe de forţă, rezistenţă şi strategie, şi să dovedească spirit de echipă şi curaj.

