S-a schimbat televiziunea! Una dintre cele mai îndrăgite emisiuni pleacă de la Pro TV

Survivor, una dintre cele mai îndrăgite emisiuni de televiziune din România, difuzată până în acest an de Pro TV, s-a mutat la o altă televiziune.

Conform Paginademedia.ro, Antena 1 a anunţat achiziţionarea drepturilor pentru producţia şi difuzarea emisiunii, care va debuta în primăvara anului 2026.

„Prin achiziţionarea formatului Survivor, Antena 1 îşi consolidează poziţia de lider în producţiile de reality show pentru români. Survivor este o competiţie care inspiră, provoacă şi uneşte publicul prin poveşti autentice, momente de intensitate şi emoţie reală. Antena 1 îşi menţine astfel angajamentul de a aduce telespectatorilor divertisment la cel mai înalt nivel”, a declarat Mihai Ioniţă, CEO Antena.

Televiziunea a deschis deja înscrierile pentru concurenţii care vor face parte din prima ediţie produsă de Antena. Cei selectaţi vor fi izolaţi într-o locaţie exotică, unde vor trebui să supravieţuiască cu resurse limitate, să concureze în probe de forţă, rezistenţă şi strategie, şi să dovedească spirit de echipă şi curaj.

