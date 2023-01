Ediția 2023 a show-ului de televiziune ”Survivor” va debuta luni, 9 ianuarie, la PRO TV, de la ora 20.30, 24 de concurenți împărțiți în două echipe, ”Faimoși” și ”Războinici”, urmând să se lupte în Republica Dominicană pentru marele premiu.

Echipa ”Faimoșilor” la Survivor 2023 este formată din: Carmen Grebenișan - influencer, Jorge - cântăreț și prezentator, Ada Dumitru - actriță, Ionuţ Iftimoaie – fost luptător K1, Maria Constantin – solistă muzică populară, Remus Boroiu – antrenor de fitness, Bianca Patrichi – dansatoare şi coregrafă, Doc – Vlad Munteanu – artist hip-hop, Vica Blochina - fostă dansatoare, Sebastian Dobrincu – fost jurat la „Imperiul Leilor”, Ştefania Stănilă – fostă gimnastă și Gheboasă -cântăreț.

Echipa ”Războinicilor” la Survivor 2023 este formată din:: Alin Chirilă – luptător MMA, Alexandra Porkolab – manager marketing și vânzări, Robert Moscalu – barman, Lucianna Vagneti – antrenor personal, Dan Ursa – director zonal vânzări, Maria Lungu – designer vestimentar, Andrei Krișan – antrenor personal, Daria Chiper – baschetbalistă, Răzvan Danciu – student, Andreea Moromete – creator de conținut, Andrei Neagu – actor și Codruța Began – profesor educație fizică și sport.

De menţionat că două dintre vedetele din echipa ”Faimoșilor”, Carmen Grebenișan și Maria Constantin, și-au amânat nunțile pentru a putea participa la emisiune.

„Chiar daca mai sunt câteva luni bune până la nunta mea, eu am ales Survivor. Faptul că nu trebuie să mai calc costume naționale, să plec la evenimente, va fi o relaxare. Dacă nu îmi pică părul e ok, dacă pică, punem perucă. Mi-aș fi dorit să am măcar o fotografie cu ai mei, să îi văd. Al meu nu o să rămână fără mireasă, cu siguranță. Voi reveni cu forțe proaspete”, a declarat Maria Constantin.

„Ceva imi zice că am fost un băiat într-o viață anterioară sau un luptător cu sabie. Primează aventura și dorința de aventură, așa că nunțile le mai putem face”, a spus și Carmen Grebenişan.

