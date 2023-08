Ce faci atunci când descoperi că locuința visurilor tale, pe care ai plătit două milioane de dolari, este plină de mucegai și are pereții strâmbi

Actriţa premiată cu Oscar Susan Sarandon a dat 2 milioane de dolari pentru o casă ecologică pe care a construit-o în Vermont imaginându-şi că aici o să stea atunci când se va pensiona. A descoperit însă că această casă a visurilor ei are "probleme extinse", iar acum a dat în judecată firma de construcţii, relatează The Guardian.

Vedeta din Thelma & Louise, în vârstă de 76 de ani, şi-a planificat o casă "complet autonomă" pentru a sta la pensie, dar susţine că firma de construcţii a lucrat defectuos.

Lambriuri îndoite, izolaţie lipsă, mucegai şi un tavan neterminat al dormitorului principal se numără printre cele 47 de probleme găsite de inginerii, contractorii şi personalul lui Sarandon, potrivit plângerii depuse împotriva companiei DeGrenier Contracting and Property Management la tribunalul federal din Springfield, Massachusetts.

Sarandon a vrut o casă sustenabilă din punct de vedere ecologic, construită într-o zonă de 18 hectare împădurite şi cu pajişti în Stamford, Vermont, în apropiere de graniţa cu Massachusetts. Ea a cumpărat parcela în 2018 prin intermediul companiei The Right to Bear Farms, cea prin intermediul căreia a şi intentat procesul.

Sarandon spune că avea o "viziune clară" pentru o casă care să fie "în întregime în afara reţelei", adică să aibă energie solară, apă din puţ şi energie geotermală, "având în vedere instabilitatea tot mai mare a mediului la nivel mondial".

În acţiunea intentată în instanţă, Sarandon spune că firma de construcţii şi-a prezentat în mod eronat calificările, a umflat facturile, a facturat lucrări de construcţie pe care nu le-a făcut niciodată şi nu a făcut practic nimic pentru a justifica faptul că a fost plătită cu aproape 140.000 de dolari pentru a acţiona ca gestionar al proprietăţii în baza unui acord încheiat după ce casa a fost construită. Reclamantul solicită daune nespecificate pe baza unor acuzaţii de încălcare a contractului, îmbogăţire nejustificată şi înşelăciune.

Actriţa este o binecunoscută activistă politică de stânga, devenind o figură care a provocat multe controverse, în special în timpul alegerilor americane din 2016, când nu a vrut să o susţină pe Hillary Clinton pentru a deveni prima femeie preşedinte al Americii.

Sarandon a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă pentru filmul Dead Man Walking din 1995. În prezent, ea joacă rolul principalei răufăcătoare în filmul cu supereroi Blue Beetle, care a intrat recent în cinematografe.

