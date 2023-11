Actriță de Oscar, pedepsită pentru poziția sa Pro-Palestina

Agenţia de talente de la Hollywood UTA a renunţat la Susan Sarandon ca şi client după ce aceasta a luat cuvântul la un miting pro-Palestina în weekend, a confirmat un purtător de cuvânt al agenţiei pentru Deadline, transmite The Guardian.

Actorul premiat cu Oscar a participat la mai multe mitinguri de susţinere a Palestinei şi a atras critici pentru că a spus: "Există o mulţime de oameni cărora le este frică să fie evrei în acest moment şi care au ocazia să guste cum e să fii musulman în această ţară".

În remarcile surprinse în imagini, Sarandon i-a încurajat şi pe alţii să continue să vorbească în sprijinul palestinienilor în războiul dintre Israel şi Hamas.

"Oamenii pun întrebări, oamenii se ridică în picioare, oamenii se educă, oamenii se îndepărtează de spălarea creierului care a început când erau copii", a spus Sarandon la miting.

Ea a încurajat participanţii să "fie puternici, răbdători, clari şi să fie alături de oricine are curajul să vorbească" şi a mulţumit "comunităţii evreieşti care a venit să ne susţină".

Sarandon a continuat prin a posta un mesaj pro-palestinian al lui Roger Waters de la Pink Floyd pe X, cunoscut anterior sub numele de Twitter.

Waters a fost criticat de-a lungul anilor pentru presupuse remarci antisemite, deşi a respins întotdeauna aceste afirmaţii, spunând anterior: "Mi-am petrecut întreaga viaţă vorbind împotriva autoritarismului şi a opresiunii oriunde o văd. Când eram copil, după război, numele Annei Frank era rostit adesea în casa noastră, ea a devenit un memento permanent a ceea ce se întâmplă atunci când fascismul este lăsat necontrolat. Părinţii mei au luptat împotriva naziştilor în cel de-al Doilea Război Mondial, tatăl meu plătind preţul suprem."

De la atacul Hamas din 7 octombrie, care a ucis cel puţin 1.200 de israelieni şi a dus la luarea de ostatici, peste 14.000 de oameni au fost ucişi în atacul israelian asupra Gaza, inclusiv cel puţin 5.600 de copii, potrivit autorităţilor sanitare conduse de Hamas.

Sarandon este cea mai recentă personalitate publică care se află în ape tulburi din cauza poziţiei sale faţă de război, în special în sprijinul Palestinei.

Vedeta din Scream VI, Melissa Barrera, care urma să joace rolul principal în viitorul Scream VII, a fost concediată marţi de compania de producţie Spyglass. Compania a declarat pentru Variety că a scos-o din film din cauza unor postări pe reţelele de socializare care au fost interpretate ca fiind antisemite.

Barrera a postat pe Instagram despre sprijinul ei pentru Palestina şi a descris Israelul ca fiind un "genocid" şi "ucigând cu brutalitate palestinieni nevinovaţi, mame şi copii, sub pretextul de a distruge Hamas".

"Mass-media occidentală arată doar partea [israeliană]. De ce fac asta, vă las să vă daţi seama singuri", a scris ea pe 22 octombrie, adăugând: "Nu avem nevoie de mai multă ură. Fără islamofobie. Fără antisemitism [sic]".

Luna trecută, Maha Dakhil, codirectoarea Departamentului de film la agenţia CAA, o agenţie puternică de la Hollywood, s-a confruntat cu reacţii interne şi a demisionat din Consiliul de Administraţie al agenţiei după ce a repostat pe Instagram o imagine pe care scria, în parte, aşa: "Nu am mai văzut-o până acum: Aflaţi în prezent cine susţine genocidul".

Dakhil a adăugat legenda: "Aceasta este linia de demarcaţie pentru mine". Ea a postat apoi o a doua imagine pe care scria: "Ce este mai sfâşietor decât să fii martor la un genocid? Să fii martor la negarea faptului că genocidul are loc".

Postările l-au determinat pe scenaristul Aaron Sorkin, unul dintre clienţii importanţi ai lui Dakhil şi ai CAA, să denunţe public cuvintele ei şi să părăsească agenţia pentru rivala William Morris Endeavor Entertainment (WME). "Maha nu este o antisemită, ci doar greşeşte. Este un agent grozav şi sunt foarte mândru de munca pe care am făcut-o împreună în ultimii şase ani", a spus Sorkin într-o declaraţie pentru Variety.

De atunci, Dakhil a şters ambele imagini şi şi-a cerut scuze public.

"Am făcut o greşeală cu o postare în povestea mea de pe Instagram, care a folosit un limbaj jignitor. La fel ca mulţi dintre noi, am fost răvăşită de durere sufletească. Mă mândresc cu faptul că sunt de partea umanităţii şi a păcii", a spus Dakhil într-o declaraţie pentru Variety.

"Sunt atât de recunoscătoare prietenilor şi colegilor evrei care au subliniat implicaţiile şi m-au educat mai departe. Am retras imediat postarea. Îmi pare rău pentru durerea pe care am provocat-o", a mai spus ea.

Sarandon ar fi semnat cu UTA în 2014. Ea a apărut în acest an în filmele Blue Beetle şi Maybe I Do, şi a avut câteva apariţii la televiziune.