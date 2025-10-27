Faimosul bucătar nipon Jiro Ono, "legenda sushi-ului", a împlinit 100 de ani și nu vrea să se retragă. Care este rețeta vitalității sale

Jiro Ono, cel mai renumit bucătar de sushi, a împlinit 100 de ani - Foto Facebook, 東京都知事 小池百合子の活動レポート

Faimosul bucătar japonez Jiro Ono, supranumit "legenda sushi-ului", a împlinit 100 de ani și a declarat că "nu este pregătit pentru a ieși la pensie".

Jiro Ono a fost laureat cu trei stele Michelin timp de peste un deceniu, fiind cel mai în vârstă bucătar-șef din lume care a reușit o asemenea performanță, informează AP la data de 27 octombrie 2025.

Jiri Ono a avut prilejul să gătească pentru demnitari din întreaga lume, iar arta sa de a prepara sushi a fost prezentată într-un film premiat. După toate aceste realizări, ajuns la vârsta de 100 de ani, Ono susține că "nu este pregătit să se pensioneze complet".

„Plănuiesc să continui încă aproximativ cinci ani”, dezvăluia Ono luna trecută, în timp ce era felicitat, de „Ziua Respectului pentru Persoanele în Vârstă” a Japoniei, cu un cadou și o diplomă, înainte de ziua sa de naștere.

Yuriko Koike, guvernatoarea orașului Tokio, l-a vizitat pe Ono și l-a întrebat care este secretul sănătății sale.

„Să muncesc”, a răspuns Ono.

„Nu mai pot veni la restaurant în fiecare zi... dar chiar și la 100 de ani, încerc să muncesc dacă este posibil. Cred că cel mai bun medicament este să muncești.”

Ono este fondatorul Sukiyabashi Jiro, un mic bar de sushi cu 10 locuri, situat la subsolul unei clădiri din elegantul cartier Ginza din Tokyo.

Într-una dintre țările cu cel mai rapid ritm de îmbătrânire a populației din lume, acest bucătar se numără acum printre cei aproape 100.000 de centenari din Japonia, conform statisticilor guvernamentale.

Născut în orașul Hamamatsu din centrul Japoniei în 1925, Ono a devenit ucenic la vârsta de 7 ani la restaurantul japonez al unui han local. Apoi s-a mutat la Tokyo și a devenit bucătar de sushi la 25 de ani, deschizându-și propriul restaurant - Sukiyabashi Jiro - 15 ani mai târziu, în 1965.

„Nu am atins încă perfecțiunea”, spunea Ono, pe când avea 85 de ani, în filmul „Jiro Dreams of Sushi”, lansat în 2012.

„Voi continua să urc încercând să ajung în vârf, dar nimeni nu știe unde este vârful.”

