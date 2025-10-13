Președintelui nu-i pasă de amenințările cu suspendarea din funcție. Nicușor Dan susține că "sunt alte lucruri care trebuie să ne îngrijoreze"

Președintele Nicușor Dan a declarat luni, 13 octombrie, că nu se teme de amenințările cu suspendarea din funcția lansate de Elena Lasconi sau de reprezentanții partidului AUR.

Într-un interviu, pentru stirileprotv.ro, Nicușor Dan a afirmat că ”trebuie să ai niște argumente ca să ceri suspendare sau chiar revocare”, iar acestea nu există în prezent.

Președintele susține că, în momentul de față, alte lucruri ar trebui ”să ne îngrijoreze”, ”deficitul, relansarea economică, tensiunile din societate, dar nu asta”.

Întrebat direct dacă-l îngrijorează o eventuală suspendare din funcția de șef al statului, Nicușor Dan a răspuns calm.

”Nu, deloc. În afară de cuvântul ăsta, nu văd niciun fel de argument. Totuși, e o chestiune foarte serioasă, ca președinte pe care l-au votat câteva milioane de oameni. Trebuie să ai niște argumente ca să ceri suspendare sau chiar revocare.

Sunt alte lucruri care trebuie să ne preocupe, să ne îngrijoreze, deficitul, relansarea economică, tensiunile din societate, dar nu asta”.

Cine a cerut suspendarea din funcție a președintelui

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a cerut, la începutul lunii septembrie, organizarea unui referendum consultativ privind implicarea României într-o eventuală misiune de pace în Ucraina. Mai exact, prin vocea europarlamentarului Adrian Axinia, suveraniștii a solicitat președintelui Nicușor Dan consultarea populației pentru trimiterea de trupe militare pe teritoriul lui Zelenski.

În opinia lui Axinia, o asemenea decizie nu putea fi luată „fără consultarea poporului”, în condițiile în care președintele Nicușor Dan a anunțat la Summitul „Coalition of Willing” că România susține planul prin care 26 de state intenționează să ofere garanții de securitate Kievului cu forțe terestre, navale și aeriene.

În plus, Axinia a transmis că AUR era pregătit să înceapă o campanie de strângere de semnături pentru suspendarea și demiterea președintelui Nicușor Dan, dacă oficialul de la Cotroceni nu era de acord cu convocarea referendumului.

Două săptămâni mai târziu, Elena Lasconi a ieșit la atac. Fosta șefă a USR s-a arătat dezamăgită de Nicușor Dan și de măsurile de austeritate propuse de Guvernul Bolojan și girate de președinte.

Lasconi spunea la vremea respectivă că Nicușor Dan ar putea fi suspendat și demis, deci nu va reuși să-și termine mandatul.

„O să ducă AUR la 80%. Acum e la 40%.

Pot crede absolut orice, inclusiv asta (n.r. - că Dan va fi demis). E foarte periculos ce fac (n.r.- cei de la guvernare)”, a transmis atunci Lasconi, nemulțumită că reformelor fiscale implementate de premierul Ilie Bolojan, au ajuns și în primării.

