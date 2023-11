Cât de ignoranți sunt susținătorii tineri ai Palestinei. "Israelienii să se întoarcă înapoi de unde au venit, în Yemen sau Etiopia" VIDEO

Cele două tinere din Ohio participante la protestul anti-Israel din New York FOTO X/ Kosha Dillz (bring them home)

Două adolescente au fost intervievate pe stradă, în timpul participării la un miting pro-Palestina.

Tinerele participante la protestul anti-Israel desfășurat zilele trecute în New York scandau lozinci precum celebra "From the river to the sea/ Palestine will be free" (De la râu până la mare/ Palestina va fi liberă).

Un alt tânăr, realizator de conținut video, le-a întrebat câteva lucruri cu aspect general despre situația din Israel și teritoriile ocupate de palestinieni.

Despre Hamas, cele două tinere cred că poate fi considerat un grup politic și că este greșit să fie încadrați drept teroriști. "Cred că un membru este terorist, altul este luptător pentru libertate", a sintetizat una dintre protestatare.

Cealaltă tânără consideră că cea mai mare organizație teroristă din lume este armata SUA.

Tinerele au mai fost întrebate ce s-ar întâmpla cu toți cetățenii israelieni care trăiesc "între râu și mare" dacă teritoriul respectiv ar fi cedat integral Palestinei.

"Israelienii să-și folosească dubla cetățenie și să se întoarcă în țările din care au emigrat". Interviatorul le atrage atenția că nu toți israelienii au dublă cetățenie și le întinde o capcană, întrebând unde s-ar putea întoarce, în țări precum Yemen?

"Da, să se întoarcă înapoi de unde au venit, în Yemen sau în Etiopia", spune una dintre tinere. Aceasta adaugă, întrebată ce părere are despre masacrul comis de Hamas pe 7 octombrie, când a masacrat într-o singură zi peste 1.400 de persoane, că ea condamnă orice act de terorism, dar că este important contextul.

