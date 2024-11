Doi politicieni republicani, susținători a lui Trump, visează la un stat format din oameni selectați genetic pentru a forma o „elită biologică”

Simone și Malcolm Collins, un cuplu republican din Pennsylvania, au atras atenția publicului printr-un plan controversat de „salvare a civilizației”. Adepți ai pronatalismului, aceștia visează la crearea unui oraș-stat care să permită „producția în masă” a oamenilor selectați genetic.

Această viziune include un sistem politic în care dreptul de vot este condiționat de „valoarea” individului pentru societate, iar copiii lor ar crește într-o rețea izolată, urmând să se căsătorească între ei pentru a forma o „elită biologică”, arată The Guardian.

Simone Collins, candidat republican pentru legislatura din Pennsylvania, și soțul ei, Malcolm, sunt bine cunoscuți pentru susținerea mișcării pronataliste, care subliniază necesitatea de a combate scăderea demografică prin creșterea natalității. În contextul unei oferte de finanțare primite anul trecut de la un presupus investitor, cuplul a prezentat un document intitulat The Next Empire: Leveraging a Changing World to Save Civilization („Următorul Imperiu: Val-orificarea unei Lumi în Schimbare pentru a Salva Civilizația”). Aceasta descrie un oraș-stat dedicat cercetării medicale „fără limite” și „producției în masă a oamenilor selectați genetic”.

Structura politică a orașului-stat

Conform ideilor lui Malcolm și Simone Collins, orașul-stat ar fi condus de un „executant” cu puteri dictatoriale, înlocuit la fiecare patru ani de trei „supervizori” aleși de foștii lideri. Drep-turile de vot ar fi distribuite în funcție de contribuția economică și valoarea indivizilor pentru societate, un concept pe care Simone îl susține deschis. „Dacă ești o povară pentru resurse, ar trebui să ai mai puțină influență”, a explicat ea.

Ads

Această inițiativă, deși experimentală și gândită pentru un oraș-stat, nu pentru o democrație ca Statele Unite, se aliniază cu opiniile unor figuri politice, cum ar fi JD Vance, un politician ad-mirat de Collins, care a sugerat ca părinții să aibă mai multă influență politică decât cei fără copii.

Simone Collins are un trecut în managementul unei societăți exclusiviste co-fondate de an-treprenorul Peter Thiel, cunoscut pentru sprijinul oferit ideilor politice radicale, inclusiv instau-rarea unei monarhii în SUA. Ideile radicale ale cuplului Collins se află în strânsă legătură cu noile curente ale dreptei americane, care susțin figuri ca Donald Trump și Elon Musk. De alt-fel, implicarea lui Musk, cunoscut pentru propriile vederi pronataliste, este o sursă de inspirație pentru cei doi.

Ads

În 2022, Jaan Tallinn, cofondatorul Skype și tată a cinci copii, a donat aproape o jumătate de milion de dolari pentru fundația pronatalistă a familiei Collins, consolidând astfel alianța din-tre antreprenorii tehnologici și noua aripă conservatoare.

Critici și investigații

Planurile familiei Collins au fost supuse scrutinului public după ce organizația britanică anti-rasism Hope Not Hate a investigat cuplul și a transmis documentația și înregistrările către The Guardian. În aceste înregistrări, Malcolm Collins a spus deschis că scopul principal al agendei pronataliste este de a transforma elita actuală într-o elită biologică.

„Când desfășurăm campanii, lucrăm foarte agresiv pentru a răspândi ideile în această rețea îngustă... pentru că aceștia sunt oamenii care vrem să aibă copii și pe care ni-i dorim în viitor”, a declarat el. Malcolm a recunoscut că în discuțiile cu presa preferă să sugereze că inițiativa nu este doar pentru elite, deși, în realitate, se concentrează tocmai pe acestea.

Ads

Cei doi soți lucrează intens pentru a crea o rețea de familii cu vederi similare, astfel încât copiii lor să poată crește într-un mediu omogen și să aibă relații pe termen lung cu persoane de aceeași mentalitate. „Ceea ce încerc să fac este să mă asigur că ai mei copii au o rețea de re-producere izolată și diferențiată”, a spus Malcolm.

Simone Collins candidează pentru a reprezenta districtul 150 din Pennsylvania și speră să mo-bilizeze alegătorii republicani să sprijine candidatura lui Donald Trump. „Suntem foarte in-teresați să înclinăm balanța alegerilor în favoarea lui Trump”, a afirmat ea, subliniind că și-a finanțat campania în mare parte din economiile proprii. În ciuda unui buget de campanie mult mai mic comparativ cu cel al rivalului democrat, Collins speră să atragă alegătorii cu prezență redusă la vot.

Simone a declarat că nu este deranjată de problemele legale ale lui Trump și că este entuzi-asmată de promisiunea acestuia de a-l implica pe Elon Musk în reducerea cheltuielilor guver-namentale.

Ads