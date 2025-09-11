AUR, primul în sondaje. „Partidele populiste sunt singurele care au un discurs pentru o jumătate din Românie. Amplifică spaimele și frustrările”

AUR, primul în sondaje. „Partidele populiste sunt singurele care au un discurs pentru o jumătate din Românie. Amplifică spaimele și frustrările”
Președintele AUR - George Simion - FOTO Hepta

AUR rămâne lider detașat în preferințele electoratului, conform Barometrului INSCOP-Informat.ro, realizat între 1 și 9 septembrie 2025. Studiul arată că partidul suveranist continuă să atragă aproape 40% dintre intențiile de vot, consolidându-și poziția în sondaje, în timp ce PSD înregistrează o ușoară creștere, PNL o scădere marginală, iar USR rămâne stabil.

Potrivit directorului INSCOP Research, Remus Ștefureac, susținerea cumulată a celor patru partide ale coaliției guvernamentale (PSD, PNL, USR și UDMR) se situează în jurul a 50%, fiind doar cu trei procente mai mare decât susținerea partidelor de opoziție (AUR, POT și SOS), care se apropie de 47%. Rezultatele arată o polarizare clară a electoratului, cu jumătate dintre alegători care sprijină partidele aflate la guvernare și jumătate pe cele de opoziție, evidențiind un context politic marcat de tensiuni și nemulțumiri persistente în rândul electoratului.

Analistul politic Cristian Andrei, consultant la Agenția de Rating Politic - agenție de sondaje și strategie politică, a comentat, pentru Ziare.com, ascensiunea AUR și spune că partidele populiste reușesc să vorbească pentru o parte a electoratului care s-a simțit ignorată de formațiunile tradiționale. Pe de altă parte, remarcă analistul, strategiile bazate pe manipularea fricilor și frustrărilor unor alegători nu fac decât să amâne criza pentru partidele tradiționale, riscând să consolideze segmentul populist din România.

Cristian Andrei: E un veritabil „teren viran” lăsat neocupat de partidele vechi

Consultantul politic a explicat de ce AUR și alte partide cu discurs populist reușesc să atragă atât de mult electorat, în ciuda lipsei unei strategii clasice de ademenire a susținătorilor. Specialistul spune că succesul suveraniștilor se datorează unei metode adaptate emoțiilor și nemulțumirilor unei părți semnificative a electoratului.

„Știu că sună strident sau dur: însă, în felul lor, partidele populiste sunt singurele care au un discurs pentru o jumătate din Românie care a fost lăsată, electoral și politic vorbind, de izbeliște de partidele clasice. E un veritabil „teren viran” lăsat neocupat de partidele vechi, pe care nu știu, nu vor, nu se gândesc să-l ocupe. Nu există vreo încercare de a construi poduri de încredere cu acești români. Așa că partidele populiste „fac”, dar fac în felul lor, populist, amplificând spaimele, frustrările și discursul revanșard. Nu este singura modalitate de a vorbi cu acești oameni, nu este o fatalitate, dar populiștii sunt lăsați să alerge singuri pe acest culoar”, a punctat Cristian Andrei în analiza sa pentru Ziare.com.

Pericolul „coalițiilor multicolore”

Consultantul politic Cristian Andrei a vorbit și despre riscurile unei strategii care mizează pe frica electoratului față de partidele considerate extremiste pentru a menține alianțe politice permanente. Expertul consideră că folosirea spaimelor unei părți a populației drept instrument electoral ar putea avea efecte dezastruoase asupra stabilității partidelor pro-democratice din România.

„Îmi e însă teamă de scenariul în care cineva, la fel ca în 2024, se gândește să utilizeze electoral această nemulțumire și aceste partide drept o spaimă, pentru a încerca să legitimeze o coaliție multicoloră (PSD, PNL, USR) la nesfârșit. Dacă putem învăța ceva din dezastrul electoral din noiembrie, dar și din experiențele recente ale altor state europene este că treaba asta nu va funcționa și că, ori vor imploda pe rând toate partidele pro-democratice, ori unele dintre ele își vor schimba haina într-una populistă, peste noapte, când presiunea va deveni insuportabilă din societate”, a spus Cristian Andrei pentru Ziare.com.

