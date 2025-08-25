Ce vrea Călin Georgescu. „Pe măsură ce se strâng problemele penale, își dorește revenirea în politică”. Ce șanse are să fie premier într-o construcție AUR-PSD? ANALIZĂ

Autor: Monica Vasilescu
Luni, 25 August 2025, ora 22:51
După ce în luna mai anunțase că se retrage din viața politică, Călin Georgescu revine tot mai vizibil în spațiul public, stârnind discuții și controverse legate de o posibilă numire în funcția de premier într-o eventuală alianță AURPSD. Analiștii politici atrag însă atenția că această ipoteză are mai degrabă rolul unei „fumigene” de imagine, în condițiile în care liderii social-democrați au respins categoric varianta unei colaborări cu formațiunea condusă de George Simion. În acest context, Georgescu încearcă să se repoziționeze ca actor politic și să-și păstreze simpatizanții prin discurs anti-sistem și prin exploatarea nemulțumirilor sociale. Deși nu are în prezent nicio reprezentativitate politică, nu este membru de partid și a avut interdicție la candidatură, Călin Georgescu se menține în atenția publicului prin declarații cu tentă spectaculoasă. El a spus că „dacă nu ar fi fost interzis, astăzi s-ar fi vorbit despre pacea de la București”. Astfel de poziționări, care îl plasează imaginar la masa marilor negocieri geopolitice, par să facă parte dintr-o strategie prin care Călin Georgescu își propune să își păstreze relevanța publică și să își gestioneze, indirect, problemele de ordin penal. Cristian Roșu, expert în comunicare și analist politic, a comentat într-o analiză pentru Ziare.com ultimele declarații ale lui Călin Georgescu, despre care afirmă că își dorește revenirea în politică pe fondul dificultăților juridice.

„A sperat că i se termină problemele penale”

Analistul Cristian Roșu consideră că demersurile lui Georgescu nu au de fapt fundament politic, ci țin mai degrabă de încercarea de a-și păstra vizibilitatea publică. „La domnul Călin Georgescu problema e simplă. În măsură ce se strâng problemele penale, își dorește și revenirea în politică. El a sperat cumva că prin anunțul acela: „mă retrag din viața publică” să i se termine și problemele penale. Ceea ce, în mod evident, nu era posibil.

„Fumigenă lansată de Simion”

În ceea ce privește posibilitatea ca Georgescu să devină premier, analistul consideră că ipoteza nu are fundament real. „Legat de posibilul premier Călin Georgescu într-un guvern AUR-PSD, asta a fost doar o fumigenă lansată de Simion pur și simplu să fie prezent. Pentru că toți cei din conducerea PSD-ului au spus că nu se pune problema de un guvern AUR-PSD, iar Sorin Grindeanu a spus că în mandatul lui este exclus orice fel de negociere în această zonă. Deci Călin Georgescu încearcă să rămână relevant doar pentru că are niște probleme penale,” a menționat Cristian Roșu pentru Ziare.com.

„Nu are nicio reprezentativitate politică”

Cristian Roșu a ironizat declarațiile recente ale lui Călin Georgescu, care vorbea despre „pacea de la București”. Analistul amintește că, în realitate, Georgescu nu are un rol politic concret. În final, expertul punctează asupra inconsistenței discursului fostului candidat la prezidențiale. „Domnul Călin Georgescu tot timpul are niște declarații care încearcă să-l plaseze un pic mai sus decât conflictele politice obișnuite. Deja se vede discutând cu Trump, cu Putin, face pace în Ucraina și așa mai departe. Să nu uităm că dânsul, în momentul de față, nu are nicio reprezentativitate politică, nu este în Parlament, nu este membru al unui partid politic, a avut interzis să candideze la alegerile prezidențiale. Deci, sunt doar declarații. Pur și simplu, încearcă să rămână relevant pentru a-și putea rezolva, crede el, o parte din problemele penale. Aș întreba de ce domnul Georgescu a anunțat că se retrage și după aia s-a răzgândit brusc. Ce l-a făcut să răzgândească?” a întrebat retoric analistul Cristian Roșu în expunerea sa pentru Ziare.com.

