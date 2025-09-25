Andrei Caramitru: "Nu îi mai numiți suveraniști. Ci Putiniști. Ăsta e numele pentru ei"

Analistul Andrei Caramitru, cunoscut pentru luările sale de poziție tranșante, transmite un mesaj ironic la adresa așa-zișilor suveraniști care declară că servesc interesele naționale, dar care, în realitate, prin acțiunile lor, susțin politica Rusiei.

"Nu îi mai numiți “suveraniști”. Ci “putiniști”. Asta e numele pentru ei real, factual, corect, adevărat", scrie Caramitru într-un mesaj postat pe Facebook.

Caramitru a avut peste 250 de comentarii și aproape 100 de redistribuiri ale acestui mesaj.

Andrei Caramitru nu indică explicit nici la ce politicieni, nici la ce partide din România se referă. În schimb, urmăritorii care i-au transmis replici la acest mesaj susțin că epitetul de "putiniști" li s-ar cuveni unor vechi membri ai PSD și unor actuali membri ai partidului AUR.

Postarea lui Caramitru vine după ce, în Parlamentul României, în februarie 2025, politicieni din trei partide (AUR, POT și SOS România) au votat împotriva acordării dreptului Armatei Române de a doborî dronele care intră ilegal în spațiul aerian al României.

Pe de altă parte, cel mai cunoscut politician român care, în ultimii ani, a apărut alături de reprezentanți ai Ambasadei Rusiei, a fost Diana Șoșoacă, președinta partidului SOS România.

