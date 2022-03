Simona Halep a început antrenamentele pentru turneul de la Indian Wells. Unul extrem de important, pe care l-a câștigat în urmă cu 7 ani.

Simona Halep s-a pregătit alături de jucătoarea ucraineană Elina Svitolina. A fost un antrenament relaxat, cu zâmbetul pe buze, așa cum se vede din imagini.

Simona l-a avut alături pe Morgan Bourbon, antrenorul venit de la Academia Mouratoglou pentru a-i fi alături cel puțin pe perioada turneelor Indian Wells și Miami Open.

.@ElinaSvitolina & @Simona_Halep having a chat during a practice break in Indian Wells pic.twitter.com/sMdZTWvObJ