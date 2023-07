Declarație memorabilă a ucrainencei care a învinsă o campioană din Belarus la Wimbledon

Jucătoarea ucraineană de tenis Elina Svitolina a învins-o duminică, în premieră, pe jucătoarea din Belarus Victoria Azarenka şi s-a calificat în sferturile turneului de la Wimbledon, unde o va înfrunta pe Iga Swiatek.

Elina Svitolina (28 de ani, nr 76 WTA) a luptat două ore şi 46 de minute, a revenit de la 0-1 la seturi şi de la 0-2 la ghemuri în setul secund şi s-a impus, pentru prima oară în carieră, în faţa jucătoarei din Belarus, Victoria Azarenka (33 de ani, nr. 20 WTA), câştigând în trei seturi: 2-6, 6-4, 7-6 (8).

Elina şi-a respectat promisiunea făcută înaintea meciului, când a spus că acesta este meciul vieţii ei: „Cred că după momentul când am devenit mamă, acesta este al doilea cel mai frumos moment al vieţii mele. Când am văzut că sunt condusă cu set şi cu 2-0 la ghemuri, dar voi m-aţi încurajatm ămi venea să plâng. Mi-aţi dat foarte multă putere, am jucat punct cu punct şi mă gândeam că acasă sunt foarte mulţi care se uită şi mă încurajează. Ştiu cât de mult înseamnă pentru ei fiecare moment de bucurie pe care o pot primi. Sunt vremuri grele pentru Ucraina, eu sunt aici şi nu pot să mă plâng. E incredibil! În ianuarie când am reluat antrenamentele şi mă pregăteam să joc din nou nu mă gândeam că voi reuşi să fac sferturi şi la Roland-Garros şi la Wimbledon”, a declarat Elina Svitolina după victoria cu Azarenka.

Întrebată despre faptul că accederea în sferturi a privat-o de un concert al lui Harry Styles, Elina a spus: "Da, dar sper că el mă urmăreşte acum. Sunt mare fan"

În sferturile de finală, Elina va juca împotriva polonezei Iga Swiatek.

Ads