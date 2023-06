Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, a doua favorită, s-a calificat în semifinale la Roland Garros, după victoria în faţa ucrainencei Elinei Svitolina.

Belarusa s-a impus, scor 6-4, 6-4, iar în semifinale va evolua cu Karolina Muchova, locul 43 mondial.

Aşa cum era de aşteptat, la final ucraineanca a refuzat să-i strângă mâna sportivei din Belarus.

Pentru gestul ei, Svitolina a fost huiduită de publicul de pe terenul central.

Era clar însă că jucătoarea din Ucraina nu avea de gând să îi strângă mâna adversarei. La fel a procedat și în tururile precedente, când le-a învins pe rusoaicele Blinkova și Kasatkina.

"Nu știu ce aștepta la fileu, pentru că declarațiile mele erau destul de clare despre strângerea de mână. Mă așteptam la fluierături, nu a fost o surpriză pentru mine", a declarat ea.

Aryna Sabalenka, cea care a refuzat participarea la ultimele conferințe de presă, va veni acum la întâlnirea cu ziariștii.

Aryna Sabalenka gets the better of Elina Svitolina to advance to the French Open semi-finals! 📈

The two do not share a handshake at the net ❌#RolandGarros pic.twitter.com/OR0SLzLJwZ