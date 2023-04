SVN România, una dintre cele mai importante companii de pe piața imobiliară, are o nouă conducere. Cine este Adrian Sârbu, unicul acționar

SVN România, una dintre cele mai mari companii de consultanță imobiliară active in România și liderul segmentului rezidențial, are o nouă conducere începând de marți, 25 aprilie. Compania a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 8,24 mil. euro în 2022 și are peste 15 proiecte rezidențiale în portofoliu.

Andrei Sârbu, CEO și cofondator al consultantului imobiliar SVN Romania, a preluat controlul companiei, devenind unic acționar al acesteia prin preluarea participației deținute de Ionuț Nicolescu, ex-președinte și cofondator SVN Romania.

Compania și-a început activitatea pe plan local în 2019, cei doi consultanți având anterior o experiență de peste 10 ani pe piața imobiliară locală. SVN Romania a reușit să se claseze din primul an de activitate în topul primilor cinci companii de consultanță imobiliare active pe piața locală, plasându-se pe treapta a patra în 2021, ultimul an cu rezultate financiare oficiale disponibile. SVN Romania a înregistrat în 2022 o cifra de afaceri de aproximativ 8,24 milioane de euro, în creștere cu 6,3% față de anul anterior. Compania își desfășoară activitatea pe mai multe entități fiscale, aferente fiecărei linii de business și regiuni geografice din țară.

”Am reușit într-un răstimp relativ scurt să ne consolidăm poziția pe piața de consultanță imobiliară iar acum urmează o nouă eră de dezvoltare. Unul dintre obiectivele noastre va fi să ne creștem activitatea pe toate segmentele pieței, de la rezidențial la spații de birouri și retail sau servicii de property management, dar și în toate marile orașe din România, în prezent activând în Brașov, Cluj – Napoca, Covasna și Constanța. Vom rămânem alături de clienții, partenerii și prietenii noștri prin livrarea celor mai bune servicii cu putință și avem ambiția de a fi parte din proiecte ample de regenerare urbană, prin care să construim România de mâine”, a declarat Andrei Sârbu, CEO SVN Romania.

După plecarea din SVN Romania, Ionuț Nicolescu se va dedica mai multor proiecte de dezvoltare imobiliară, având deja în construcție proiectul turistic Montebello Transylvania Resort, amplasat în localitatea Cristian, dar și planuri pentru două noi proiecte, alături de alți parteneri, în Poiana Brașov.

”Voi împlini în curând 15 ani de activitate pe piața de consultanță imobiliară, perioadă în care am fost cofondator a două companii de consultanță care s-au clasat printre liderii pieței dar și unul dintre fondatorii societății de investiții imobiliare Meta Estate Trust, prima de acest tip din România. Le mulțumesc tuturor partenerilor și colaboratorilor din această perioadă și îi doresc mult succes lui Andrei în continuare”, a declarat Ionuț Nicolescu.

SVN Romania este unul dintre cele mai mari jucători activi pe piața de consultanță imobiliară din România și liderul detașat al segmentului rezidențial. Compania are și trei birouri regionale, în Brașov, Cluj – Napoca și Covasna și este consultantul și agentul a peste 15 proiecte rezidențiale amplasate în București și în țară. SVN International Corp. are peste 200 de birouri în opt țări și regiuni, în care activează peste 1.600 de consultanți imobiliari și personal administrativ.