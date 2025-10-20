SVN Romania a vândut peste 1.300 de locuințe în valoare de 200 de milioane de euro în primele nouă luni din 2025

Valoarea medie a unei tranzacții rezidențiale intermediate de către SVN Romania a fost de aproape 154.000 de euro. Cea mai scumpă proprietate vândută în scop locativ a fost o vilă interbelică amplasată în centrul Capitalei, la un preț de 1,3 milioane de euro

Compania a intermediat și acordarea unui volum de credite ipotecare în valoare de circa 210 milioane de euro prin divizia specializată SVN Romania | Credit & Financial Solutions

Vânzările de locuințe au scăzut cu o rată anuală de 0,3% la nivel național după primele nouă luni din 2025 și cu 3,4% în București – Ilfov (ANCPI). În primele opt luni s-au acordat la nivel național credite ipotecare în valoare de 7,4 miliarde de euro, un plus anual de 34% (BNR)

Compania de consultanță imobiliară SVN Romania, unul dintre principalii jucători de profil și compania cu cea mai extinsă activitate pe segmentul rezidențial, a vândut peste 1.300 de locuințe în valoare de circa 200 de milioane de euro în primele nouă luni din acest an, adițional tranzacțiilor cu terenuri, spații comerciale și de birouri. Compania estimează o creștere de 30% a afacerilor în acest an comparativ cu nivelul de 10,4 milioane de euro înregistrat în 2024.

Valoarea medie a unei tranzacții rezidențiale intermediate de către SVN Romania a fost de aproape 154.000 de euro. Cea mai scumpă proprietate vândută în scop locativ a fost o vilă interbelică amplasată în centrul Capitalei, la un preț de 1,3 milioane de euro

Rezultatul din primele nouă luni a fost obținut într-un context de diversificare a portofoliului exclusiv de proiecte rezidențiale noi dar și ca rezultat al intensificării activității de brokeraj pe piața secundară, cea a revânzărilor de locuințe indiferent de anul finalizării, ca urmare a scăderii ofertei noi și a majorării cotei TVA la cumpărarea de locuințe noi.

În plus, SVN Romania a oferit servicii de consultanță pentru un portofoliu exclusiv de 11 proiecte rezidențiale noi care urmează a fi lansate în perioada următoare sau au fost recent anunțate, precum Sema Home și Cosmopolis Evolia, serie de proiecte cu un potențial de dezvoltare de peste 12.000 de unități locative.

”2025 este un an cu rezultate bune pentru piața rezidențială din România, într-un context dificil, și cu rezultate excelente pentru noi, care am reușit să ne creștem afacerile cu 30% după primele nouă luni ale anului, fără a avea un ajutor din partea pieței. Am continuat să ne dezvoltăm în direcția unei companii de tipul one-stop-shop, care oferă integrat toate serviciile necesare dezvoltării unui proiect imobiliar, de la achiziția terenului, întocmirea planurilor de business și obținerea finanțării, la servicii de antrepriză, vânzare și administrare a proprietăților”, a declarat Andrei Sârbu, CEO SVN Romania.

Compania și-a dezvoltat activitatea și pe segmentul finanțărilor ipotecare, unde SVN Romania | Credit & Financial Solutions a ajuns în acest an la o rețea de 30 de birouri la nivel național și un volum de 210 milioane de euro credite ipotecare intermediate în primele nouă luni din 2025. În plus, compania de creditare parte a SVN și-a diversificat și serviciile de finanțări corporate, prin care oferă consultanță în vederea obținerii de finanțări bancare pentru dezvoltarea de proiecte de mari dimensiuni.

Peste 119.500 de unități locative au fost vândute în România în primele nouă luni din acest an, un nivel similar cu cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut (-0,3% anual), în timp ce vânzările rezidențiale din București și Ilfov au înregistrat o scădere anuală de 3,4% în primele trei trimestre ale anului, potrivit statisticilor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

În primele opt luni din 2025 au fost acordate în total la nivel național credite ipotecare în valoare de 7,4 miliarde de euro potrivit datelor Băncii Naționale, în creștere cu 34% comparativ cu perioada similară a anului trecut, acestea incluzând însă și refinanțările, conversiile, transferurile și restructurările.

SVN Romania este una dintre cele mai mari companii de consultanță imobiliară active în România și compania cu cea mai extinsă activitate pe segmentul rezidențial. În cei șase ani de activitate, compania a tranzacționat peste 11.000 de locuințe, cu o valoare cumulată de peste 1,1 miliarde de euro, consultanții SVN fiind implicați în carierele lor în vânzarea a peste 40.000 de locuințe. SVN International Corp. are peste 200 de birouri în opt țări și regiuni, în care activează peste 2.200 de consultanți imobiliari și personal administrativ.

