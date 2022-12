WTA a ales cea mai bună jucătoare a sezonului 2022: supriză la categoria "antrenorul anului"

Poloneza Iga Swiatek, numărul unu mondial, a fost desemnată în premieră de WTA cea mai bună jucătoare a anului, în timp ce pentru proba de dublu această distincţie a fost obţinută de Barbora Krejcikova şi Katerina Siniakova, ambele din Cehia, a anunţat luni organismul conducător al circuitului profesionist feminin de tenis, informează Reuters.

Swiatek a avut o serie de 37 de meciuri câştigate în acest an, în care a cucerit două titluri de Mare Şlem, la Roland Garros şi U.S. Open, şi s-a impus în turneele de la Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Roma şi San Diego.

Poloneza, care în 2020 a fost "Newcomer of the Year", a avut un an 2022 de excepţie, în care a câştigat 67 de meciuri şi a avut cele mai multe finale disputate şi trofee cucerite.

Krejcikova şi Siniakova, aceasta din urmă fiind numărul unu mondial la dublu, au fost desemnate cea mai bună pereche pentru al doilea sezon consecutiv, după ce au triumfat la Australian Open, Wimbledon şi US Open.

David Witt, mentorul jucătoarei Jessica Pegula, a fost votat antrenorul anului după ce a dus-o pe sportiva americană pe locul 3 în ierarhia internaţională.

Pegula a ajuns în acest an pentru prima oară în finala unui turneu WTA 1.000, la Madrid, şi a câştigat Guadalajara Open, atingând sferturile de finală în trei dintre cele patru turnee de Grand Slam.

Tunisianca Ons Jabeur a intrat în posesia premiului Karen Krantzcke pentru sportivitate, iar chinezoaica Zheng Qinwen a fost desemnată "Newcomer of the Year" după ce a urcat mai mult de 100 de locuri, ajungând pe poziţia a 25-a în ierarhia WTA, cea mai bună din cariera sa.

Brazilianca Beatriz Haddad Maia a fost desemnată jucătoarea care a progresat cel mai mult în acest an, în care a intrat în top 20.

Germanca Tatjana Maria a fost premiată pentru revenirea anului, ea jucând la Wimbledon prima sa semifinală de Mare Şlem. Maria a ratat anul trecut trei turnee de această categorie după ce a devenit pentru a doua oară mamă.