Simona Halep s-a calificat în semifinale la Indian Wells, după victoria superbă în fața croatei Petra Martic.

Însă următoarea aversară a Simonei este de un alt calibru. E vorba de poloneza Iga Swiatek, locul 4 WTA.

Iga a trecut în sferturi de americanca Madison Keys, scor 6-1, 6-0, în doar 56 de minute, demonstrând la rândul ei o formă extraordinară.

Simona și Iga s-au mai întâlnit de trei ori până acum, toate confruntările având loc la Grand Slamuri.

Simona a câștigat la Roland Garros 2019 și la Australian Open 2021, dar a pierdut la Roland Garros 2020, în anul în care poloneza a cucerit trofeul la Paris.

Blockbuster incoming 🤩@iga_swiatek books a semifinal date with Halep in 56 minutes as she stays undefeated lifetime against Keys 6-1, 6-0#IndianWells pic.twitter.com/4gMe035381