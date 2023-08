Ați mai văzut așa ceva? De ce se pregătește Iga Swiatek în acest mod straniu VIDEO

Iga Swiatek, nummărul unu WTA, este principala favorită a turneului de la Montreal.

17 dintre primele 20 de jucătoare ale lumii din tenisul feminin vor lua startul la turneul WTA de 1000 de puncte de la Montreal.

Marea favorită a întrecerii este Iga Swiatek, care a primit verde în primul tur și va evolua direct în turul al doilea.

Swiatek a fost surprinsă antrenându-se având gura acoperită cu o fâșie de plastic. Motivul? Conform specialiștilor, este un exercițiu care ajută la o mai bună dozare a respirației.

În orice caz, imaginile cu Iga Swiatek antrenându-se în acest mod straniu au făcut rapid înconjurul internetului.

Have you ever seen anything like this before? 🤔

Iga Swiatek has been pictured training with her mouth 𝙩𝙖𝙥𝙚𝙙 𝙪𝙥 🤐

(via @OBNmontreal) pic.twitter.com/rrdsoWQa3T