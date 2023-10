Doliu în lumea filmului. A fost confirmat decesul actorului din ”Rocky”

Decesul lui Burt Young, survenit la 8 octombrie în Los Angeles, anunţat pentru prima dată miercuri, 18 octombrie de New York Times care o citează pe fiica actorului, a fost confirmat pentru Reuters de impresarul său din Los Angeles, Lynda Bensky.

Născut Gerald Tommaso DeLouise în cartierul Queens din New York, actorul a servit în US Marine Corps în anii 1950 şi a studiat apoi la Actors Studio al lui Lee Strasberg. A continuat să facă carieră jucând mai ales roluri de băieţi duri şi de italo-americani în televiziune şi în filme.

Este cunoscut pentru rolul său din filmul original „Rocky” din 1976, în care l-a interpretat pe Paulie Pennino, măcelarul alcoolic şi prietenul personajului principal al lui Stallone, Rocky Balboa, care lovea carcasele de carne în magazinul în care lucra Paulie. Rolul lui Paulie, care era, de asemenea, fratele viitoarei soţii a lui Rocky Balboa, Adrian (aceasta se va căsători cu Balboa în „Rocky II”), i-a adus lui Young o nominalizare la Oscar pentru „cel mai bun actor în rol secundar”.

„Rocky” a primit zece nominalizări la Oscar şi a câştigat trei premii, inclusiv cel pentru cel mai bun film, pentru portretul unui boxer mărunt din Philadelphia căruia i se oferă o şansă improbabilă de a câştiga titlul mondial la categoria grea.

Young a reluat rolul lui Paulie în cele şase continuări originale ale filmului „Rocky”. Printre celelalte filme ale sale se numără „Chinatown”, „The Pope of Greenwich Village” şi „Once Upon a Time in America”. De asemenea, a avut numeroase apariţii la televiziune în seriale precum „M*A*S*H”, „The Rockford Files”, „Baretta” şi „Law & Order”. Mai târziu, Burt Young şi-a făcut un nume ca pictor, ale cărui lucrări au fost expuse în galerii din întreaga lume.

