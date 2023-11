Cine e fotbalistul care a băut palincă în tribună cu fanii, după ce s-a calificat la EURO VIDEO

Scene unice s-au petrecut după meciul Ungaria - Muntenegru, scor 3-1, la finalul căruia maghiarii au sărbătorit calificarea la EURO 2024.

În prim plan s-a aflat Dominik Szoboszlai, de la Liverpool, autor a două goluri, care a făcut un gest care nu s-a mai văzut pe stadioane.

La finalul meciului, Szoboszlai a răspuns pozitiv la invitația fanilor de a li se alătura în peluză și a sărbătorit calificarea la turneul final alături de suporteri.

În fața a peste 65 de mii de suporteri, Szobozlai a băut palincă dintr-o sticlă pe care i-au oferit-o fanii maghiari.

Ungaria era deja calificată la EURO cu un meci înainte dar a sărbătorit succesul abia aseară în fața fanilor.

🇭🇺 Dominik Szoboszlai taking a shot of pálinka and celebrating with Hungarian fans in the stands after qualifying for Euro 2024.

