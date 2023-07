Cum arată o tabără ucraineană pentru rușii capturați în război: "Prizonierii înșiși conduc gospodăria, gătesc, fac curat" VIDEO

Autoritățile ucrainene au permis accesul unei echipe de filmare într-una dintre taberele pentru soldați ruși luați prizonieri în Donbas.

O filmare dintr-un astfel de complex a fost făcută publică pe contul de Telegram "Vreau să trăiesc", un proiect special finanțat de statul ucrainean prin care încearcă să-i determine pe soldații ruși să se predea.

Quite rare footage of what one of the camps for Russian POW in Ukraine looks like.https://t.co/uSWCJeo9fl pic.twitter.com/kf06LaFjxl