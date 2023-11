O explozie masivă a zguduit tabăra de refugiaţi Jabalia din Gaza pentru a doua zi consecutiv. Mesajul transmis de Hamas

O explozie masivă a zguduit miercuri, 1 noiembrie, tabăra de refugiaţi Jabalia din Gaza, pentru a doua zi consecutiv, distrugând mai multe clădiri, potrivit Hamas.

O înregistrare video de la locul exploziei de miercuri arată pagube masive în jurul unui crater adânc în cartierul Falluja din Jabalia. Oamenii sunt văzuţi săpând printre dărâmături în căutarea victimelor, notează CNN.

Apărarea Civilă din Gaza, aflată sub controlul Hamas, a declarat că multe persoane au murit în atac şi că "un număr mare" de victime au rămas sub dărâmături în ceea ce a descris drept un "al doilea masacru" în tabăra de refugiaţi.

Guvernul condus de Hamas în Gaza afirmă că loviturile aeriene israeliene au lovit blocuri de apartamente. Televiziunea Al-Jazeera, una dintre puţinele instituţii media care încă mai transmit din nordul Gaza, a difuzat videoclipuri cu zona devastată în care se văd mai mulţi răniţi, printre care şi copii, care sunt aduşi la spitalul din apropiere. Bilanţul exact nu era încă stabilit. Videoclipurile difuzate de Al-Jazeera arată scene aproape identice cu cele din ziua precedentă, cu zeci de oameni care sapă printre dărâmăturile clădirilor cu mai multe etaje puse la pământ de explozie, în căutarea supravieţuitorilor.

Armata israeliană a efectuat marţi raiduri aeriene în Jabalia, într-o zonă apropiată de Falluja. Medicii au declarat că au existat sute de victime - morţi şi răniţi. Videoclipurile văzute marţi de CNN arată şiruri lungi de cadavre în faţa spitalului indonezian din regiune, cea mai apropiată unitate medicală de tabăra Jabalia.

