59 de copii au participat la Taberele JYSK la Casa Bună în 2025

59 de copii din Ferentari, Jilava, Nucșoara, Lerești, Sânpetru și Pojorâta au participat la ediția din 2025 a Taberelor JYSK organizate de Asociația Casa Bună. Aceștia au petrecut zile de neuitat alături de voluntarii de la Casa Bună, pline de distracție, dar și cu meditații, sport și plimbări în natură.

Dacă, la edițiile trecute, taberele JYSK erau organizate în principal la Casa Bună din Jilava, acum acestea au avut loc la munte și la mare: în comuna Nucșoara, unde Asociația Bună a construit o cabană cu observator și un camping în natură, și în Corbu, unde marea și plaja sălbatică i-au bucurat pe copii.

Soare și delfini pentru 14 copii din tabăra de la mare

Dintre cei 14 copii cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani, doar unul a mai fost la mare în trecut, tot alături de voluntarii de la Casa Bună. Pentru restul, tabăra de la Corbu a fost prima experiență de acest fel și, pentru majoritatea, prima vizită la mare din viața lor. În fiecare zi, copiii au petrecut ore întregi la plajă, s-au jucat în apă, s-au relaxat sub umbreluțe, au râs, s-au jucat și au povestit. Au mâncat sănătos și au avut o cazare cu o curte mare, cu loc de joacă. Au făcut meditații la română și matematică, și-au scris în jurnale și au respectat regulile importante pentru o viață sănătoasă: ora de culcare, igiena personală și mâncarea sănătoasă. În ultima zi, marea le-a oferit o surpriză, când un grup de delfini a trecut pe lângă plaja din Corbu.

Ads

3 tabere în natură la Nucșoara

Alte trei tabere au avut loc la Nucșoara, într-un peisaj pitoresc de munte, în care copiii au descoperit natura, animalele și liniștea specifică locului. Prima astfel de tabără a avut loc în vacanța de iarnă, la începutul anului, când 12 copii cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani au făcut meditații și drumeții, au socializat și, cel mai important, s-au pregătit pentru a participa ca voluntari în viitoarele tabere de la Casa Bună. În vacanța de vară au urmat alte două tabere la Nucșoara. Primul grup care s-a bucurat de o vacanță la munte a fost format din 17 copii cu vârste cuprinse între 8 și 13 ani, din Ferentari, Nucșoara și Sânpetru. Pe lângă ateliere, jocuri și scenete în echipă, copiii au petrecut momente care le-au rămas în suflet: bălăceală în apa limpede a unui râu de munte, drumeție pe Vârful Strungii, foc de tabără și dans sub cerul plin de stele. Cea de-a doua tabără de la Nucșoara a găzduit 16 copii cu vârste între 8 și 14 ani din comunitățile Ferentari, Lerești, Nucșoara și Sânpetru. Programul taberei s-a concentrat pe drumeții și timp petrecut în natură, iar copiii au parcurs aproximativ 30 km pe traseele din jurul Nucșoarei. Cele 5 zile au fost pline de activități: drumeții zilnice, joacă în râu, pictat tricouri, construit turnuri, scris și jucat piese de teatru, fotbal, scris în jurnale, mâncare pe săturate și nopți în corturi sub cerul înstelat.

Taberele JYSK în cifre:

A fost cel de-al cincilea an de Tabere JYSK la Casa Bună

59 de copii au participat la tabere

4 tabere au avut loc în 2025

Copiii care au participat au vârste cuprinse între 8 și 16 ani

5 comunități din care provin copiii: Ferentari, Jilava, Nucșoara, Lerești/Pojorâta, Sânpetru

Ads